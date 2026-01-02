  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

14:31, 2 января 2026
Павел Палиса прорабатывает вопросы необходимых изменений в Силах обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе заместителя Руководителя Офиса Президента и полковника Вооруженных Сил Украины Павла Палисы и подготовке к ряду международных и внутренних мероприятий в сфере безопасности.

По словам главы государства, Украина готовится к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. По словам Президента, военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности.

Отдельное внимание было уделено изменениям в Силах обороны Украины. Павел Палиса прорабатывает вопросы необходимых трансформаций и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.

Также Президент сообщил о подготовке к модернизации системы военного образования с учетом опыта обороны Украины в полномасштабной войне. По его словам, учебный процесс и подготовка офицеров должны базироваться на реальном боевом опыте.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал новые указы о награждении украинских военнослужащих государственными наградами.

ВСУ Украина увольнение назначение Владимир Зеленский

