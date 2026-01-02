  1. Суспільство

«Дитячі» 50 тисяч уже доступні: як оформити виплату

13:24, 2 січня 2026
Закон про виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини набрав чинності.
В Україні вже можна оформити одноразову державну допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис грн. Відповідний закон набрав чинності з 1 січня, тож батьки можуть подавати заявки на отримання виплати.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або скористатися електронним сервісом «еМалятко» у застосунку «Дія». Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі національного телемарафону.

За її словами, закон передбачає виплату одноразової допомоги у сумі 50 тис грн матерям, які народили дитину після 1 січня 2026 року. Подати заяву можна двома способами: безпосередньо через Пенсійний фонд або онлайн — через сервіс «еМалятко».

Водночас у Міністерстві соцполітики застерігають, що повноцінна технічна реалізація електронного сервісу може потребувати часу. Тому тим, хто хоче оформити виплату вже зараз, радять звертатися до відділень Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні оновлюється система дитячих виплат. Розмір і формат допомоги залежатимуть від дати народження дитини: для новонароджених передбачена одноразова виплата, а для дітей віком до одного року — щомісячні фіксовані нарахування.

Законопроєкт №13532, розроблений Міністерством соціальної політики, був ухвалений Верховною Радою 5 листопада 2025 року 294 голосами. Документ передбачає підвищення низки соціальних виплат для сімей з дітьми.

Крім того, уряд планує з 2028 року запустити програму «єСадок», яка передбачатиме щомісячну фінансову підтримку для дітей віком від 3 до 6 років за рахунок місцевих бюджетів.

діти Дія ПФУ

