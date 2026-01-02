  1. Общество

«Детские» 50 тысяч уже доступны: как оформить выплату

13:24, 2 января 2026
Закон о выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка вступил в силу.
В Украине уже можно оформить единовременное государственное пособие при рождении ребенка в размере 50 тыс грн. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января, поэтому родители могут подавать заявки на получение выплаты.

Для оформления пособия необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться электронным сервисом «еМалятко» в приложении «Дія». Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире национального телемарафона.

По ее словам, закон предусматривает выплату единовременного пособия в сумме 50 тыс. грн матерям, родившим ребенка после 1 января 2026 года. Подать заявление можно двумя способами: непосредственно через Пенсионный фонд или онлайн — через сервис «еМалятко».

В то же время в Министерстве соцполитики предупреждают, что полноценная техническая реализация электронного сервиса может потребовать времени. Поэтому тем, кто хочет оформить выплату уже сейчас, советуют обращаться в отделения Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине обновляется система детских выплат. Размер и формат помощи будут зависеть от даты рождения ребенка: для новорожденных предусмотрена единовременная выплата, а для детей в возрасте до одного года — ежемесячные фиксированные начисления.

Законопроект №13532, разработанный Министерством социальной политики, был принят Верховной Радой 5 ноября 2025 года 294 голосами. Документ предусматривает повышение ряда социальных выплат для семей с детьми.

Кроме того, правительство планирует с 2028 года запустить программу «єСадок», которая будет предусматривать ежемесячную финансовую поддержку для детей в возрасте от 3 до 6 лет за счет местных бюджетов.

дети Дия ПФУ

Публикации
Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

