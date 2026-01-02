«Детские» 50 тысяч уже доступны: как оформить выплату

Закон о выплате 50 тысяч гривен при рождении ребенка вступил в силу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине уже можно оформить единовременное государственное пособие при рождении ребенка в размере 50 тыс грн. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января, поэтому родители могут подавать заявки на получение выплаты.

Для оформления пособия необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться электронным сервисом «еМалятко» в приложении «Дія». Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец в эфире национального телемарафона.

По ее словам, закон предусматривает выплату единовременного пособия в сумме 50 тыс. грн матерям, родившим ребенка после 1 января 2026 года. Подать заявление можно двумя способами: непосредственно через Пенсионный фонд или онлайн — через сервис «еМалятко».

В то же время в Министерстве соцполитики предупреждают, что полноценная техническая реализация электронного сервиса может потребовать времени. Поэтому тем, кто хочет оформить выплату уже сейчас, советуют обращаться в отделения Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине обновляется система детских выплат. Размер и формат помощи будут зависеть от даты рождения ребенка: для новорожденных предусмотрена единовременная выплата, а для детей в возрасте до одного года — ежемесячные фиксированные начисления.

Законопроект №13532, разработанный Министерством социальной политики, был принят Верховной Радой 5 ноября 2025 года 294 голосами. Документ предусматривает повышение ряда социальных выплат для семей с детьми.

Кроме того, правительство планирует с 2028 года запустить программу «єСадок», которая будет предусматривать ежемесячную финансовую поддержку для детей в возрасте от 3 до 6 лет за счет местных бюджетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.