Як передати документи на зберігання нотаріусу: інструкція та правила

Для забезпечення цілісності та схоронності документів, унеможливлення доступу до них сторонніх осіб законодавством передбачена можливість передати їх на зберігання нотаріусу.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні законодавство дозволяє передавати важливі документи на зберігання нотаріусу, щоб забезпечити їхню цілісність, схоронність та захист від доступу сторонніх осіб. Це нотаріальна дія, передбачена статтею 34 Закону України «Про нотаріат». За кордоном такі документи можуть прийняти посадові особи консульських установ (стаття 38 Закону).

У Мінʼюсті пояснили, як відбувається прийняття документів на зберігання.

Так, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, нотаріуси за заявами заінтересованих юридичних і фізичних осіб приймають на зберігання документи за описом. Він складається у двох примірниках і підписується особою, яка здала документи на зберігання, та нотаріусом.

Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий видається особі, яка здала документи на зберігання.

За клопотанням заінтересованої особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані в присутності нотаріуса. Упаковка має бути скріплена печаткою нотаріуса, його підписом і підписом особи, яка здала документи на зберігання.

Нотаріус видає особі, яка здала документи на зберігання, свідоцтво про їх прийняття за встановленою формою, до якого додається примірник опису, якщо такий проводився.

Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті в залізних шафах чи сейфах, опечатаних печаткою нотаріуса.

Повертаються прийняті на зберігання документи на вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноваженої нею особи при пред’явленні свідоцтва та примірника опису чи за рішенням суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.