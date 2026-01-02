  1. В Украине

Как передать документы на хранение нотариусу: инструкция и правила

12:30, 2 января 2026
Для обеспечения целостности и сохранности документов, предотвращения доступа к ним посторонних лиц законодательством предусмотрена возможность передать их на хранение нотариуса.
Фото: Getty Images
В Украине законодательство позволяет передавать важные документы на хранение нотариусу, чтобы обеспечить их целостность, сохранность и защиту от доступа посторонних лиц. Это нотариальное действие, предусмотренное статьей 34 Закона Украины «О нотариате». За границей такие документы могут принять должностные лица консульских учреждений (статья 38 Закона).

В Минюсте объяснили, как происходит принятие документов на хранение.

Так, в соответствии с Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, нотариусы по заявлениям заинтересованных юридических и физических лиц принимают на хранение документы по описи. Она составляется в двух экземплярах и подписывается лицом, сдавшим документы на хранение, и нотариусом.

Один экземпляр описи остается у нотариуса, а второй выдается лицу, сдавшему документы на хранение.

По ходатайству заинтересованного лица нотариус может принять документы без описи, если они надлежащим образом упакованы в присутствии нотариуса. Упаковка должна быть скреплена печатью нотариуса, его подписью и подписью лица, сдавшего документы на хранение.

Нотариус выдает лицу, сдавшему документы на хранение, свидетельство об их принятии по установленной форме, к которому прилагается экземпляр описи, если она проводилась.

Принятые документы хранятся в отдельном пакете в железных шкафах или сейфах, опечатанных печатью нотариуса.

Возвращаются принятые на хранение документы по требованию лица, которое их сдало, или по требованию уполномоченного им лица при предъявлении свидетельства и экземпляра описи или по решению суда.

закон документы минюст нотариус

