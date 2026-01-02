ДБР викрило махінації з виплатами «бойових» у військовій частині

У Запоріжжі штабні працівники отримали майже 700 тисяч гривень «бойових» за фіктивними документами.

У Запоріжжі перед судом постануть керівник однієї з військових частин та начальник фінансової служби, яких підозрюють у махінаціях з нарахуванням бойових виплат. Через їхні дії штабні працівники незаконно отримували додаткові надбавки.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними ДБР, слідчі завершили досудове розслідування щодо зловживань із військовими виплатами в регіоні.

«Керівник військової частини разом із начальником фінансової служби створили систему збагачення для „своїх“. Командир підписував документи про нібито участь наближених до нього штабних працівників у бойових діях на передовій», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою начальник фінансової служби вносив ці недостовірні відомості до розрахункових документів. За паперами військові начебто виконували бойові завдання «на нулі» в Луганській та Харківській областях, хоча фактично не полишали місця постійної дислокації.

У результаті таких дій наближені до керівництва штабні працівники незаконно отримали майже 700 тис грн бойових виплат.

У ДБР повідомили, що фігурантам інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

