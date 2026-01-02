ГБР разоблачило махинации с выплатами «боевых» в воинской части

В Запорожье штабные работники получили почти 700 тысяч гривен «боевых» по фиктивным документам.

В Запорожье перед судом предстанут руководитель одной из воинских частей и начальник финансовой службы, которых подозревают в махинациях с начислением боевых выплат. Из-за их действий штабные работники незаконно получали дополнительные надбавки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. По данным ГБР, следователи завершили досудебное расследование по факту злоупотреблений с военными выплатами в регионе.

«Руководитель воинской части вместе с начальником финансовой службы создали систему обогащения для «своих». Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой», — говорится в сообщении.

В свою очередь начальник финансовой службы вносил эти недостоверные сведения в расчетные документы. По бумагам военные якобы выполняли боевые задачи «на нуле» в Луганской и Харьковской областях, хотя фактически не покидали места постоянной дислокации.

В результате таких действий приближенные к руководству штабные работники незаконно получили почти 700 тыс. грн боевых выплат.

В ГБР сообщили, что фигурантам инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

