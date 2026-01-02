В Ірані тривають антиурядові протести, є загиблі – Трамп заявив про готовність США втрутитися

Дональд Трамп заявив, що США «готові до дії».

Фото: Fars News Agency/AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть втрутитися у ситуацію в Ірані, якщо влада країни застосує летальну силу проти мирних протестувальників. Про це повідомляє CNN.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп наголосив, що США «готові до дії» у разі розстрілів та жорстоких убивств демонстрантів. За його словами, Вашингтон уважно стежить за подіями та не залишиться осторонь можливих репресій.

«Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії», – запевнив американський президент.

Протести в Ірані тривають із середи та охопили кілька провінцій. Вони спалахнули на тлі різкого погіршення економічної ситуації й обвалу національної валюти. У низці міст акції переросли в сутички з поліцією та силовими структурами.

За даними агентства Fars, 1 січня увечері в місті Азні (провінція Лорестан) під час штурму поліцейської дільниці загинули щонайменше троє людей, ще 17 зазнали поранень. Агентство стверджує, що протестувальники кидали каміння, підпалювали автомобілі.

У повіті Лордеґан провінції Чахармахал і Бахтіарі внаслідок зіткнень загинули ще щонайменше двоє людей. Також повідомляється про напади на будівлю губернатора, банки та інші державні установи. Хто саме став жертвами — протестувальники чи силовики — не уточнюється.

Перша відома загибель, пов’язана з нинішніми протестами, зафіксована 31 грудня ввечері в місті Кухдашт. Влада повідомила про щонайменше 20 затриманих у цьому районі та десятки арештів у передмістях Тегерана за «порушення громадського порядку».

У демонстраціях беруть участь власники крамниць, торговці на базарах і студенти. Нинішні виступи називають найбільшими з часів загальнонаціональних протестів 2022 року, що почалися після смерті Махси Аміні в поліції після арешту за нібито неправильне носіння хіджабу.

Державний департамент США раніше заявив про стурбованість повідомленнями щодо залякувань, насильства та масових арештів в Ірані й закликав владу припинити репресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.