В Иране продолжаются антиправительственные протесты, есть погибшие — Трамп заявил о готовности США вмешаться

13:06, 2 января 2026
Дональд Трамп заявил, что США «готовы к действиям».
Фото: Fars News Agency/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут вмешаться в ситуацию в Иране, если власти страны применят летальную силу против мирных протестующих. Об этом сообщает CNN.

В публикации в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США «готовы к действиям» в случае расстрелов и жестоких убийств демонстрантов. По его словам, Вашингтон внимательно следит за событиями и не останется в стороне от возможных репрессий.

Протесты в Иране продолжаются со среды и охватили несколько провинций. Они вспыхнули на фоне резкого ухудшения экономической ситуации и обвала национальной валюты. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией и силовыми структурами.

По данным агентства Fars, 1 января вечером в городе Азни (провинция Лорестан) во время штурма полицейского участка погибли как минимум три человека, еще 17 получили ранения. Агентство утверждает, что протестующие бросали камни и поджигали автомобили.

В уезде Лордеган провинции Чахармахал и Бахтиари в результате столкновений погибли еще как минимум два человека. Также сообщается о нападениях на здание губернатора, банки и другие государственные учреждения. Кто именно стал жертвами — протестующие или силовики — не уточняется.

Первая известная смерть, связанная с нынешними протестами, была зафиксирована 31 декабря вечером в городе Кухдашт. Власти сообщили как минимум о 20 задержанных в этом районе и десятках арестов в пригородах Тегерана за «нарушение общественного порядка».

В демонстрациях участвуют владельцы магазинов, торговцы на базарах и студенты. Нынешние выступления называют крупнейшими со времен общенациональных протестов 2022 года, которые начались после смерти Махсы Амини в полиции после ареста за якобы неправильное ношение хиджаба.

Государственный департамент США ранее заявил о обеспокоенности сообщениями о запугиваниях, насилии и массовых арестах в Иране и призвал власти прекратить репрессии.

