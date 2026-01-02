Запуск електронної системи обігу алкоголю та тютюну відтермінували на листопад 2026 року

До цього часу система працюватиме поетапно, а паперові акцизні марки залишаться в обігу.

Строки повноцінного запровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет із використанням електронної акцизної марки перенесли на 1 листопада 2026 року. Про це повідомили в ДПС.

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4698-ІХ та постановою Кабінету Міністрів України № 1752. Рішення передбачає поетапне впровадження системи та надає бізнесу додатковий час для підготовки до переходу на електронну акцизну марку.

Згідно з визначеними етапами, з 1 січня по 11 жовтня 2026 року електронна система функціонуватиме в тестовому режимі. У період з 12 жовтня по 31 жовтня 2026 року планується реєстрація користувачів, створення електронних кабінетів, присвоєння ідентифікаторів економічним операторам та об’єктам, налагодження обміну даними з інформаційними системами органів державної влади, а також розмежування прав доступу. Повноцінне функціонування всіх компонентів системи розпочнеться з 1 листопада 2026 року.

У зв’язку з перенесенням строків продовжено можливість замовлення та використання паперових марок акцизного податку до 1 листопада 2026 року, що передбачено постановою Кабміну № 1756. Повернення невикористаних паперових акцизних марок здійснюватиметься до 1 травня 2027 року.

