  1. В Україні

Запуск електронної системи обігу алкоголю та тютюну відтермінували на листопад 2026 року

14:00, 2 січня 2026
До цього часу система працюватиме поетапно, а паперові акцизні марки залишаться в обігу.
Запуск електронної системи обігу алкоголю та тютюну відтермінували на листопад 2026 року
Строки повноцінного запровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет із використанням електронної акцизної марки перенесли на 1 листопада 2026 року. Про це повідомили в ДПС.

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4698-ІХ та постановою Кабінету Міністрів України № 1752. Рішення передбачає поетапне впровадження системи та надає бізнесу додатковий час для підготовки до переходу на електронну акцизну марку.

Згідно з визначеними етапами, з 1 січня по 11 жовтня 2026 року електронна система функціонуватиме в тестовому режимі. У період з 12 жовтня по 31 жовтня 2026 року планується реєстрація користувачів, створення електронних кабінетів, присвоєння ідентифікаторів економічним операторам та об’єктам, налагодження обміну даними з інформаційними системами органів державної влади, а також розмежування прав доступу. Повноцінне функціонування всіх компонентів системи розпочнеться з 1 листопада 2026 року.

У зв’язку з перенесенням строків продовжено можливість замовлення та використання паперових марок акцизного податку до 1 листопада 2026 року, що передбачено постановою Кабміну № 1756. Повернення невикористаних паперових акцизних марок здійснюватиметься до 1 травня 2027 року.

податкова документи ДПС

