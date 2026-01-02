  1. В Украине

Запуск электронной системы обращения алкоголя и табака отложили на ноябрь 2026 года

14:00, 2 января 2026
До этого времени система будет работать поэтапно, а бумажные акцизные марки останутся в обращении.
Сроки полноценного внедрения электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет с использованием электронной акцизной марки перенесли на 1 ноября 2026 года. Об этом сообщили в ГНС.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4698-ІХ и постановлением Кабинета Министров Украины № 1752. Решение предусматривает поэтапное внедрение системы и предоставляет бизнесу дополнительное время для подготовки к переходу на электронную акцизную марку.

Согласно определенным этапам, с 1 января по 11 октября 2026 года электронная система будет функционировать в тестовом режиме. В период с 12 октября по 31 октября 2026 года планируется регистрация пользователей, создание электронных кабинетов, присвоение идентификаторов экономическим операторам и объектам, налаживание обмена данными с информационными системами органов государственной власти, а также разграничение прав доступа. Полноценное функционирование всех компонентов системы начнется с 1 ноября 2026 года.

В связи с переносом сроков продлена возможность заказа и использования бумажных марок акцизного налога до 1 ноября 2026 года, что предусмотрено постановлением Кабмина № 1756. Возврат неиспользованных бумажных акцизных марок будет осуществляться до 1 мая 2027 года.

налоговая документы ГНС

