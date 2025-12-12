Реклама азартних ігор: що дозволено законом, а за що штрафують на мільйони

Де проходить межа між законною і незаконною рекламою казино.

Міністерство цифрової трансформації повідомило про результати контролю за рекламою азартних ігор в Україні. За пів року перевірок Державне агентство PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа на загальну суму ₴67,2 млн за порушення законодавства у сфері реклами казино.

Під час моніторингу фахівці зафіксували контент, що не відповідав вимогам до реклами азартних ігор. Йдеться, зокрема, про приховану рекламу, просування нелегальних брендів та маніпулятивні формати, які можуть вводити аудиторію в оману.

Нагадаємо, що PlayCity наклало штраф на блогерку Анну Алхім за рекламу казино на 4,8 млн грн.

Реклама азартних ігор в Україні регулюється жорсткими правилами, основна мета яких — захист споживачів, передусім молоді, від ризикового та маніпулятивного контенту.

Коли реклама дозволена?

Якщо замовником є організатор азартних ігор з українською ліцензією

Реклама розміщена у визначених законом медіа

Вказано вікове обмеження 21+

Додано попередження про відповідальну гру.

Порушенням є будь-який контент, який:

демонструє інтерфейс гри, ставки чи виграші;

просуває бренди нелегальних організаторів;

обіцяє бонуси, «гру безплатно» чи інші переваги;

подає азартні ігри як спосіб легкого доходу;

маскує рекламу під особистий досвід.

«Величезний вплив на аудиторію мають популярні блогери, тому відповідальність за рекламу азартних ігор тут особливо висока. Якщо вона не відповідає вимогам закону — від формату до змісту — вона матиме наслідки для тих, хто її розміщує», — наголосив голова агентства ПлейСіті Геннадій Новіков.

