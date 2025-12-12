PlayCity наклало штраф на блогерку Анну Алхім за рекламу казино на 4,8 млн грн

У Мінцифри також повідомили, що за останні шість місяців PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа за порушення вимог законодавства щодо реклами азартних ігор.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про накладення штрафу на блогерку Анну Алхім за порушення законодавства у сфері реклами азартних ігор.

Як зазначили у відомстві, під час моніторингу команда агентства PlayCity зафіксувала на Instagram-сторінці блогерки сториз із рекламою казино. За результатами перевірки ухвалено рішення про накладення штрафу в розмірі 4,8 млн гривень.

У Мінцифри також повідомили, що за останні шість місяців PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа за порушення вимог законодавства щодо реклами азартних ігор. Загальна сума штрафів становить 67,2 млн гривень. Порушення виявляються як у межах системного моніторингу, так і за зверненнями громадян.

У відомстві нагадали, що в Україні заборонено демонструвати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або «гру безоплатно», просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід.

