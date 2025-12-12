  1. В Україні

PlayCity наклало штраф на блогерку Анну Алхім за рекламу казино на 4,8 млн грн

12:06, 12 грудня 2025
PlayCity наклало штраф на блогерку Анну Алхім за рекламу казино на 4,8 млн грн
Міністерство цифрової трансформації України повідомило про накладення штрафу на блогерку Анну Алхім за порушення законодавства у сфері реклами азартних ігор.

Як зазначили у відомстві, під час моніторингу команда агентства PlayCity зафіксувала на Instagram-сторінці блогерки сториз із рекламою казино. За результатами перевірки ухвалено рішення про накладення штрафу в розмірі 4,8 млн гривень.

У Мінцифри також повідомили, що за останні шість місяців PlayCity оштрафувало 14 блогерів, вебсайтів і медіа за порушення вимог законодавства щодо реклами азартних ігор. Загальна сума штрафів становить 67,2 млн гривень. Порушення виявляються як у межах системного моніторингу, так і за зверненнями громадян.

У відомстві нагадали, що в Україні заборонено демонструвати інтерфейс гри чи виграші, обіцяти бонуси або «гру безоплатно», просувати бренди без української ліцензії чи маскувати рекламу під особистий досвід.

