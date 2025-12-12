PlayCity наложило штраф на блогерку Анну Алхим за рекламу казино на 4,8 млн грн

В Минцифры также сообщили, что за последние шесть месяцев PlayCity оштрафовало 14 блогеров, вебсайтов и медиа за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о наложении штрафа на блогерку Анну Алхим за нарушение законодательства в сфере рекламы азартных игр.

Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга команда агентства PlayCity зафиксировала на Instagram-странице блогерки сторис с рекламой казино. По результатам проверки принято решение о наложении штрафа в размере 4,8 млн гривен.

В Минцифры также сообщили, что за последние шесть месяцев PlayCity оштрафовало 14 блогеров, вебсайтов и медиа за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр. Общая сумма штрафов составила 67,2 млн гривен. Нарушения выявляются как в рамках системного мониторинга, так и по обращениям граждан.

В ведомстве напомнили, что в Украине запрещено демонстрировать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или «бесплатную игру», продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.