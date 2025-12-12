  1. В Украине

PlayCity наложило штраф на блогерку Анну Алхим за рекламу казино на 4,8 млн грн

12:06, 12 декабря 2025
В Минцифры также сообщили, что за последние шесть месяцев PlayCity оштрафовало 14 блогеров, вебсайтов и медиа за нарушение требований законодательства о рекламе азартных игр.
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о наложении штрафа на блогерку Анну Алхим за нарушение законодательства в сфере рекламы азартных игр.

Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга команда агентства PlayCity зафиксировала на Instagram-странице блогерки сторис с рекламой казино. По результатам проверки принято решение о наложении штрафа в размере 4,8 млн гривен.

В ведомстве напомнили, что в Украине запрещено демонстрировать интерфейс игры или выигрыши, обещать бонусы или «бесплатную игру», продвигать бренды без украинской лицензии или маскировать рекламу под личный опыт.

