  1. В Украине

7 миллионов людей и мизерные пенсии: Гетманцев объяснил, почему система не работает

12:07, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даниил Гетманцев объяснил, почему действующая пенсионная система не обеспечивает достойных выплат.
7 миллионов людей и мизерные пенсии: Гетманцев объяснил, почему система не работает
Фото: depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине более 7 миллионов пенсионеров живут за чертой бедности, а действующая пенсионная система нуждается в немедленном пересмотре. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Фокус».

По его словам, средняя пенсия в стране сегодня составляет около 6 400 гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Из более чем 11 миллионов пенсионеров свыше 7 миллионов получают выплаты, которые не позволяют обеспечить базовые потребности.

Гетманцев подчеркнул, что такая ситуация является результатом несправедливой формулы начисления пенсий. В частности, размер выплат определяется с применением средней заработной платы за последние три года, что, по его оценке, автоматически уменьшает пенсию примерно на 19%. Кроме того, в Украине действует коэффициент замещения — один процент за год стажа, тогда как в большинстве развитых стран он выше. Это вынуждает людей работать до 40 лет стажа вместо 30, как во многих государствах.

Отдельную критику депутат высказал в отношении механизма индексации пенсий. Он отметил, что выплаты фактически индексируются по устаревшим показателям еще с 2017 года и по сложной формуле, которая, по его мнению, не компенсирует рост средней заработной платы.

Гетманцев подчеркнул необходимость запуска второго уровня пенсионной системы — накопительных пенсий, о которых в Украине говорят уже более двух десятилетий.

По словам политика, накопительная система дала бы возможность людям самостоятельно формировать будущую пенсию.

«Я считаю, что это очень популярно — чтобы человек в тридцать лет мог сам заработать себе на пенсию и распоряжаться этими деньгами, не только получая пенсию. Он же может оставить их в наследство, может получить эти деньги разово. Там уже разные условия есть. То есть это не о чем-то вроде обязательной программы, в которую ты вступаешь и не можешь из нее выйти. Это как раз и есть определенные рыночные отношения, когда человек должен распоряжаться своими деньгами самостоятельно, а мы этого не даем сделать. Я считаю, что это сверхпопулярная реформа. Но даже если бы это была непопулярная реформа, все равно нужно делать, потому что мы с вами понимаем, что 6 400 — это позор, это стыд для всех», — указал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине Даниил Гетманцев как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]