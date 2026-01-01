7 миллионов людей и мизерные пенсии: Гетманцев объяснил, почему система не работает

Даниил Гетманцев объяснил, почему действующая пенсионная система не обеспечивает достойных выплат.

Фото: depositphotos

В Украине более 7 миллионов пенсионеров живут за чертой бедности, а действующая пенсионная система нуждается в немедленном пересмотре. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Фокус».

По его словам, средняя пенсия в стране сегодня составляет около 6 400 гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Из более чем 11 миллионов пенсионеров свыше 7 миллионов получают выплаты, которые не позволяют обеспечить базовые потребности.

Гетманцев подчеркнул, что такая ситуация является результатом несправедливой формулы начисления пенсий. В частности, размер выплат определяется с применением средней заработной платы за последние три года, что, по его оценке, автоматически уменьшает пенсию примерно на 19%. Кроме того, в Украине действует коэффициент замещения — один процент за год стажа, тогда как в большинстве развитых стран он выше. Это вынуждает людей работать до 40 лет стажа вместо 30, как во многих государствах.

Отдельную критику депутат высказал в отношении механизма индексации пенсий. Он отметил, что выплаты фактически индексируются по устаревшим показателям еще с 2017 года и по сложной формуле, которая, по его мнению, не компенсирует рост средней заработной платы.

Гетманцев подчеркнул необходимость запуска второго уровня пенсионной системы — накопительных пенсий, о которых в Украине говорят уже более двух десятилетий.

По словам политика, накопительная система дала бы возможность людям самостоятельно формировать будущую пенсию.

«Я считаю, что это очень популярно — чтобы человек в тридцать лет мог сам заработать себе на пенсию и распоряжаться этими деньгами, не только получая пенсию. Он же может оставить их в наследство, может получить эти деньги разово. Там уже разные условия есть. То есть это не о чем-то вроде обязательной программы, в которую ты вступаешь и не можешь из нее выйти. Это как раз и есть определенные рыночные отношения, когда человек должен распоряжаться своими деньгами самостоятельно, а мы этого не даем сделать. Я считаю, что это сверхпопулярная реформа. Но даже если бы это была непопулярная реформа, все равно нужно делать, потому что мы с вами понимаем, что 6 400 — это позор, это стыд для всех», — указал он.

