Конституционный Суд проверяет норму статьи 309 УПК об обжаловании ареста имущества

Обжалование определений следственного судьи об аресте имущества в апелляционном порядке во время досудебного расследования: Суд рассматривает дело по конституционной жалобе.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Карась Алены Васильевны, Карася Владимира Владимировича.

Авторы ходатайства просят проверить на соответствие пунктам 1, 8 части второй статьи 129 Конституции Украины пункт 9 части первой статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс). Согласно указанной норме, во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке постановления следственного судьи об «аресте имущества или об отказе в нем».

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу – судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак проинформировал о содержании конституционной жалобы и приложенных к ней материалах. Он отметил, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в Винницкой области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 190, частью пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Винницкий городской суд Винницкой области постановлением от 2 сентября 2020 года наложил арест на недвижимое имущество, запретив субъектам государственной регистрации, в частности государственным или частным нотариусам, совершать любые регистрационные действия в отношении однокомнатных квартир, которые на праве частной собственности принадлежат Карась А.В.

Винницкий городской суд Винницкой области постановлением от 26 июня 2025 года отказал в удовлетворении ходатайства защитника, действовавшего в интересах Карась А.В. и Карася В.В., об отмене меры обеспечения уголовного производства в виде ареста имущества, примененной постановлением этого суда от 2 сентября 2020 года.

Винницкий апелляционный суд постановлением от 24 июля 2025 года отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе защитника, действовавшего в интересах указанных лиц, на постановление Винницкого городского суда Винницкой области от 26 июня 2025 года, исходя из того, что статьей 309 Кодекса определен исчерпывающий перечень постановлений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке во время досудебного расследования, однако Кодекс не предусматривает возможности апелляционного обжалования постановлений следственного судьи об отмене ареста имущества или об отказе в отмене такого ареста.

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда постановлением от 22 сентября 2025 года отказала в открытии кассационного производства по кассационной жалобе защитника, действовавшего в интересах субъектов права на конституционную жалобу, на постановление Винницкого апелляционного суда от 24 июля 2025 года об отказе в открытии апелляционного производства.

Верховный Суд отметил, что судья апелляционного суда на стадии решения вопроса об открытии апелляционного производства, соблюдая требования статьи 309, части четвертой статьи 399 Кодекса, обоснованно пришел к выводу о том, что постановление следственного судьи Винницкого городского суда Винницкой области от 26 июня 2025 года об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене ареста на имущество не подлежит пересмотру в апелляционном порядке, поэтому отказал в открытии апелляционного производства.

По мнению субъектов права на конституционную жалобу, оспариваемая норма Кодекса нарушает право на апелляционное обжалование постановлений следственного судьи об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене ареста на имущество, предусмотренное, по их мнению, пунктом 8 части второй статьи 129 Конституции Украины.

Также они указывают на нарушение пункта 1 части второй статьи 129 Конституции Украины, согласно которому основными принципами судопроизводства являются, в частности, равенство всех участников судебного процесса перед законом и судом. Такое нарушение авторы ходатайства усматривают в том, что согласно нормам Кодекса, с одной стороны, прокурор имеет процессуальную возможность подать апелляционную жалобу в случае, если суд откажет в удовлетворении его ходатайства о наложении ареста на имущество, а с другой стороны, защитник не имеет процессуальной возможности обжаловать постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене ареста на имущество.

Суд исследовал материалы данного дела на открытой части и перешел к закрытой части пленарного заседания.

