В Великобритании судят полицейского, который делал селфи на месте убийства

Полицейского обвиняют в злоупотреблении служебным положением после того, как на его телефоне обнаружили десятки селфи с места убийства.

В Великобритании судят констебля полиции Мерсисайда, который делал селфи во время охраны места убийства, пишет Telegraph.

41-летний Райан Коннолли сфотографировал себя во время службы после того, как в 2018 году в районе Белл-Вейл в Ливерпуле был смертельно ранен ножом 16-летний Даниэль Джи-Джеймисон.

Суду показали фотографии, найденные на телефоне Коннолли, среди которых было селфи офицера, лежащего на траве. Его также обвиняют в том, что он сделал десятки фотографий уязвимых или нетрезвых людей во время полицейских инцидентов.

Прокуроры утверждают, что действия бывшего констебля представляли собой злоупотребление общественным доверием.

Прокурор Питер Уилсон сказал присяжным: «Вместо того чтобы охранять место происшествия, он лег и сделал селфи. Вы можете подумать: какова цель этого?»

По словам Уилсона, Коннолли был арестован в феврале 2020 года, а когда его мобильные телефоны изъяли, из WhatsApp была восстановлена серия фотографий.

«На этих изображениях в основном члены общественности, с которыми, очевидно, работает полиция Мерсисайда», — отметил прокурор. «Среди них также есть фотографии других полицейских во время службы или даже селфи самого обвиняемого во время патрулирования и охраны места убийства».

На устройствах было найдено 24 фотографии людей, которых удерживали в полицейских участках, больницах или учреждениях психического здоровья.

Присяжные услышали, что на некоторых фото изображены люди на больничных койках во время лечения или в наручниках.

Одно изображение показывало пропавшего ребенка после того, как его нашли и доставили в полицейский участок. Другое — двух людей, которые, вероятно, спали в постели. В заявлении, зачитанном в суде, женщина, которую сфотографировали, когда она пряталась в шкафу, сказала, что считает это «унизительным и болезненным».

Коннолли также обвиняют в фотографировании данных из полицейских систем, изображений подозреваемых и журналов полицейских инцидентов. На его телефоне также нашли пять фотографий коллег.

Прокурор заявил: «Обвинение утверждает, что он намеренно совершил служебное нарушение, делая неподобающие фотографии там, где, по нашему мнению, не было никакой профессиональной необходимости. После этого он их сохранял и отправлял».

По словам Уилсона, обвиняемый заявил, что снимки на его личном телефоне были сделаны для служебных целей, однако их не загружали в полицейские системы.

Сам Райан Коннолли из города Гайтон (графство Мерсисайд) отрицает четыре обвинения в служебном злоупотреблении.

