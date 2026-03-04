  1. В мире

Apple представила первый в своей истории бюджетный MacBook Neo

17:14, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Главной технической особенностью MacBook Neo стал переход на чипсет серии A, который ранее был эксклюзивом для iPhone.
Apple представила первый в своей истории бюджетный MacBook Neo
фото: cultofmac.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Apple представила первый в своей истории по-настоящему недорогой MacBook. Он получил название Neo.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Главным отличием от других Mac стал используемый чипсет: впервые для своих ноутбуков Apple использовала смартфонный чип A18 Pro — такой же стоял в iPhone 16 Pro.

MacBook Neo предлагается в ярких цветах: серебристом, розовом, жёлтом, синем. Цвет клавиатуры зависит от цвета алюминиевого корпуса.

Технические характеристики:

  • Габариты: 297,5×206,4×12,7 мм, 1,23 кг
  • Дисплей: 13", IPS (Liquid Retina), 2408×1506, IPS до 500 нит
  • Процессор: Apple A18 Pro
  • Память: 8 ГБ оперативной, 256/512 ГБ постоянной
  • Батарея: 36,5 Вт/ч (до 16 часов видеостриминга)
  • Порты: USB-C 2.0, USB-C 3.0, аудиоджек
  • Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Apple

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Плагиат в диссертациях и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]