Apple представила первый в своей истории бюджетный MacBook Neo
17:14, 4 марта 2026
Главной технической особенностью MacBook Neo стал переход на чипсет серии A, который ранее был эксклюзивом для iPhone.
фото: cultofmac.com
Apple представила первый в своей истории по-настоящему недорогой MacBook. Он получил название Neo.
Главным отличием от других Mac стал используемый чипсет: впервые для своих ноутбуков Apple использовала смартфонный чип A18 Pro — такой же стоял в iPhone 16 Pro.
MacBook Neo предлагается в ярких цветах: серебристом, розовом, жёлтом, синем. Цвет клавиатуры зависит от цвета алюминиевого корпуса.
Технические характеристики:
- Габариты: 297,5×206,4×12,7 мм, 1,23 кг
- Дисплей: 13", IPS (Liquid Retina), 2408×1506, IPS до 500 нит
- Процессор: Apple A18 Pro
- Память: 8 ГБ оперативной, 256/512 ГБ постоянной
- Батарея: 36,5 Вт/ч (до 16 часов видеостриминга)
- Порты: USB-C 2.0, USB-C 3.0, аудиоджек
- Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6
