Apple представила первый в своей истории бюджетный MacBook Neo

Главной технической особенностью MacBook Neo стал переход на чипсет серии A, который ранее был эксклюзивом для iPhone.

Apple представила первый в своей истории по-настоящему недорогой MacBook. Он получил название Neo.

Главным отличием от других Mac стал используемый чипсет: впервые для своих ноутбуков Apple использовала смартфонный чип A18 Pro — такой же стоял в iPhone 16 Pro.

MacBook Neo предлагается в ярких цветах: серебристом, розовом, жёлтом, синем. Цвет клавиатуры зависит от цвета алюминиевого корпуса.

Технические характеристики:

Габариты: 297,5×206,4×12,7 мм, 1,23 кг

Дисплей: 13", IPS (Liquid Retina), 2408×1506, IPS до 500 нит

Процессор: Apple A18 Pro

Память: 8 ГБ оперативной, 256/512 ГБ постоянной

Батарея: 36,5 Вт/ч (до 16 часов видеостриминга)

Порты: USB-C 2.0, USB-C 3.0, аудиоджек

Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6

