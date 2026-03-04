Судья Королевского районного суда Житомира Драч Юрий отстранен от осуществления правосудия
Судья Королевского районного суда города Житомира Драч Юрий Иванович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Как сообщили в ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2026 года.
Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 4 марта 2026 года, судья Королевского районного суда города Житомира Драч Юрий Иванович отстранен от осуществления правосудия.
В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.
Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.
