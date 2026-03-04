  1. Суд инфо

Судья Королевского районного суда Житомира Драч Юрий отстранен от осуществления правосудия

15:42, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП применила дисциплинарное взыскание в отношении судьи.
Судья Королевского районного суда Житомира Драч Юрий отстранен от осуществления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Королевского районного суда города Житомира Драч Юрий Иванович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 4 марта 2026 года, судья Королевского районного суда города Житомира Драч Юрий Иванович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Житомир ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Плагиат в диссертациях и мобилизация на Верховине: новые детали собеседований претендентов на кресло судьи ВАКС

Одиннадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]