Судья Королевского районного суда Житомира Драч Юрий отстранен от осуществления правосудия

ВСП применила дисциплинарное взыскание в отношении судьи.

Судья Королевского районного суда города Житомира Драч Юрий Иванович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как сообщили в ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2026 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 4 марта 2026 года, судья Королевского районного суда города Житомира Драч Юрий Иванович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

