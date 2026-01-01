  1. В Україні

7 мільйонів людей і мізерні пенсії: Гетманцев пояснив, чому система не працює

12:07, 1 січня 2026
Данило Гетманцев пояснив, чому чинна пенсійна система не забезпечує гідних виплат.
Фото: depositphotos
В Україні понад 7 мільйонів пенсіонерів живуть за межею бідності, а чинна пенсійна система потребує негайного перегляду. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Фокус».

За його словами, середня пенсія в країні нині становить близько 6 400 гривень, що є нижчим за фактичний прожитковий мінімум. Із понад 11 мільйонів пенсіонерів більше 7 мільйонів отримують виплати, які не дозволяють забезпечити базові потреби.

Гетманцев наголосив, що така ситуація є результатом несправедливої формули нарахування пенсій. Зокрема, розмір виплат визначається із застосуванням середньої заробітної плати за останні три роки, що, за його оцінкою, автоматично зменшує пенсію приблизно на 19%. Крім того, в Україні діє коефіцієнт заміщення — один відсоток за рік стажу, тоді як у більшості розвинених країн він вищий. Це змушує людей працювати до 40 років стажу, замість 30, як у багатьох державах.

Окрему критику депутат висловив щодо механізму індексації пенсій. Він зазначив, що виплати фактично індексуються за застарілими показниками ще з 2017 року та за складною формулою, яка, на його думку, не компенсує зростання середньої зарплати.

Гетманцев наголосив на необхідності запуску другого рівня пенсійної системи — накопичувальних пенсій, про які в Україні говорять уже понад два десятиліття.

За словами політика, накопичувальна система дала б можливість людям самостійно формувати майбутню пенсію.

«я вважаю, що це дуже популярно, щоб людина тридцяти років змогла сама заробити собі на пенсію і розпоряджатися цими грошима, не тільки отримуючи пенсію.

А вона ж в спадок може залишити, вона може отримати ці гроші разово. Там вже різні умови є. Тобто це не про щось там на кшталт якогось там обов'язкової програми, в яку ти вступаєш і не можеш з неї вийти. Це якраз і є певні ринкові відносини, коли людина має розпоряджатися своїми грошима самостійно, а ми цього не даємо зробити. Я вважаю, що це надпопулярна реформа. Але навіть якщо б це була непопулярна реформа, все одно треба робити, бо ми з вами розуміємо, що 6400 — це сором, це ганьба для всіх», - вказав він.

