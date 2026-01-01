Верховный Суд указал, когда начинается срок взыскания ущерба с работника и влияет ли на него уголовное дело

Верховный Суд разъяснил, когда именно начинает исчисляться срок, в течение которого работодатель может обратиться в суд с требованием о взыскании с работника материального ущерба, а также влияет ли на этот срок уголовное производство в отношении работника.

Фото: УЗ

Годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о взыскании имущественного ущерба с работника исчисляется со дня его выявления. Если ущерб установлен актом инвентаризации, ревизии или проверки, днем выявления считается день подписания соответствующего документа. Наличие уголовного производства в отношении работника не влияет на юридическую силу таких актов и не приостанавливает течение годичного срока.

Детали

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу, поданную по делу по иску АО «Укрзализныця» к работнику о возмещении имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

В обоснование заявленных требований АО «Укрзализныця» ссылалось на то, что ответчик, назначенный на должность начальника станции «Кривой Рог Главный» ГП «Приднепровская железная дорога», которое было реорганизовано путем слияния с АО «Украинская железная дорога», ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности по контролю правильности начисления провозной платы за перевозку в 2017 году порожних собственных вагонов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с дополнительным оборудованием. Несмотря на изменения в Сборнике тарифов и завершение срока действия договора, расчет провозной платы осуществлялся неправильно, что привело к недобору платежей. Проверкой выявлено недополучение АО «Укрзализныця» 9 041 345,40 грн с НДС, что подтверждено материалами уголовного производства. Уголовное производство закрыто в связи с истечением сроков давности, а гражданский иск оставлен без рассмотрения. Истец считал, что ответчик несет полную материальную ответственность за причиненный им ущерб.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в связи с пропуском срока исковой давности, мотивируя тем, что на момент подачи гражданского иска в рамках уголовного производства срок исковой давности в соответствии со ст. 267 ГК Украины уже истек. Согласно ч. 7 ст. 128 УПК Украины иск может быть подан в порядке гражданского судопроизводства, однако срок исковой давности по гражданскому законодательству истек еще до обращения с иском в уголовном производстве, поэтому специальные правила ст. 265 ГК Украины не подлежат применению.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое судебное решение о частичном удовлетворении иска, взыскав имущественный ущерб, причиненный уголовным правонарушением, в размере 7 504 114,30 грн, мотивируя тем, что течение срока исковой давности в спорах о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением, начинается с момента сообщения лицу о подозрении (08.07.2021), а не с момента выявления факта причинения убытков, и поскольку иск подан в январе 2023 года, срок исковой давности не пропущен. Акт проверки от 03.08.2017 лишь констатировал недобор платы без определения виновного лица, поэтому АО «Укрзализныця» не приобрело права требования к ответчику на тот момент. В связи с особенностями ст. 128 УПК Украины гражданский иск в уголовном производстве может быть предъявлен только к подозреваемому или обвиняемому — именно с этого момента возникает возможность реализации требования и, соответственно, начало течения срока исковой давности. Уголовное производство в отношении ответчика закрыто в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим основанием, а причиненные им убытки подтверждены экспертизой в размере 7 504 117,30 грн и подлежат возмещению.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление в части взыскания с ответчика в пользу АО «Украинская железная дорога» имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением, в размере 7 504 114,30 грн отменил, решение суда первой инстанции в указанной части изменил, изложив его мотивировочную часть в редакции своего постановления, исходя из следующего.

Срок обращения в суд по делам, связанным с трудовыми правоотношениями, урегулирован положениями КЗоТ Украины.

Для обращения собственника или уполномоченного им органа в суд по вопросам взыскания с работника имущественного ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации, ч. 3 ст. 233 КЗоТ Украины такой срок установлен в один год со дня выявления причиненного работником ущерба. Днем выявления ущерба, установленного в результате инвентаризации материальных ценностей, при ревизии или проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации, следует считать день подписания соответствующего акта или заключения.

Регистрация в ЕРДР сообщения о уголовном правонарушении, сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, день вынесения приговора или определения суда по правилам УК Украины в отношении ответчика не устраняет юридического значения доведенных до сведения юридического лица актов, заключений и иных документов, подтверждающих факт причинения ущерба вследствие нарушения возложенных на работника трудовых обязанностей.

Суд первой инстанции правильно учел обстоятельства проведения проверки истцом и составления акта проверки от 03 августа 2017 года, в ходе которой установлен общий недобор платы за перевозку порожних собственных вагонов со съемным оборудованием (крышей) на сумму 7 857 535,20 грн по станции «Кривой Рог – Главный», начальником которой в соответствующий период был ответчик, которыми подтверждается начало течения срока обращения в суд с иском о взыскании с работника материального ущерба, и обоснованно счел, что на момент предъявления (27.07.2021) истцом такого гражданского иска в рамках уголовного производства от 05.10.2020 этот срок уже истек.

Суд первой инстанции применил правила ГК Украины и не учел, что спорные правоотношения по возмещению ущерба, причиненного работником предприятию, урегулированы нормами КЗоТ Украины, ст. 233 которого установлен срок обращения в суд в один год со дня выявления причиненного работником ущерба.

Постановление Верховного Суда по делу № 211/447/23 (производство № 61-14467св24).

