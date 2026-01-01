  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд указал, когда начинается срок взыскания ущерба с работника и влияет ли на него уголовное дело

12:43, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд разъяснил, когда именно начинает исчисляться срок, в течение которого работодатель может обратиться в суд с требованием о взыскании с работника материального ущерба, а также влияет ли на этот срок уголовное производство в отношении работника.
Верховный Суд указал, когда начинается срок взыскания ущерба с работника и влияет ли на него уголовное дело
Фото: УЗ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о взыскании имущественного ущерба с работника исчисляется со дня его выявления. Если ущерб установлен актом инвентаризации, ревизии или проверки, днем выявления считается день подписания соответствующего документа. Наличие уголовного производства в отношении работника не влияет на юридическую силу таких актов и не приостанавливает течение годичного срока.

Детали

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу, поданную по делу по иску АО «Укрзализныця» к работнику о возмещении имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

В обоснование заявленных требований АО «Укрзализныця» ссылалось на то, что ответчик, назначенный на должность начальника станции «Кривой Рог Главный» ГП «Приднепровская железная дорога», которое было реорганизовано путем слияния с АО «Украинская железная дорога», ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности по контролю правильности начисления провозной платы за перевозку в 2017 году порожних собственных вагонов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» с дополнительным оборудованием. Несмотря на изменения в Сборнике тарифов и завершение срока действия договора, расчет провозной платы осуществлялся неправильно, что привело к недобору платежей. Проверкой выявлено недополучение АО «Укрзализныця» 9 041 345,40 грн с НДС, что подтверждено материалами уголовного производства. Уголовное производство закрыто в связи с истечением сроков давности, а гражданский иск оставлен без рассмотрения. Истец считал, что ответчик несет полную материальную ответственность за причиненный им ущерб.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в связи с пропуском срока исковой давности, мотивируя тем, что на момент подачи гражданского иска в рамках уголовного производства срок исковой давности в соответствии со ст. 267 ГК Украины уже истек. Согласно ч. 7 ст. 128 УПК Украины иск может быть подан в порядке гражданского судопроизводства, однако срок исковой давности по гражданскому законодательству истек еще до обращения с иском в уголовном производстве, поэтому специальные правила ст. 265 ГК Украины не подлежат применению.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое судебное решение о частичном удовлетворении иска, взыскав имущественный ущерб, причиненный уголовным правонарушением, в размере 7 504 114,30 грн, мотивируя тем, что течение срока исковой давности в спорах о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением, начинается с момента сообщения лицу о подозрении (08.07.2021), а не с момента выявления факта причинения убытков, и поскольку иск подан в январе 2023 года, срок исковой давности не пропущен. Акт проверки от 03.08.2017 лишь констатировал недобор платы без определения виновного лица, поэтому АО «Укрзализныця» не приобрело права требования к ответчику на тот момент. В связи с особенностями ст. 128 УПК Украины гражданский иск в уголовном производстве может быть предъявлен только к подозреваемому или обвиняемому — именно с этого момента возникает возможность реализации требования и, соответственно, начало течения срока исковой давности. Уголовное производство в отношении ответчика закрыто в связи с истечением сроков давности, что является нереабилитирующим основанием, а причиненные им убытки подтверждены экспертизой в размере 7 504 117,30 грн и подлежат возмещению.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление в части взыскания с ответчика в пользу АО «Украинская железная дорога» имущественного ущерба, причиненного уголовным правонарушением, в размере 7 504 114,30 грн отменил, решение суда первой инстанции в указанной части изменил, изложив его мотивировочную часть в редакции своего постановления, исходя из следующего.

Срок обращения в суд по делам, связанным с трудовыми правоотношениями, урегулирован положениями КЗоТ Украины.

Для обращения собственника или уполномоченного им органа в суд по вопросам взыскания с работника имущественного ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации, ч. 3 ст. 233 КЗоТ Украины такой срок установлен в один год со дня выявления причиненного работником ущерба. Днем выявления ущерба, установленного в результате инвентаризации материальных ценностей, при ревизии или проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации, следует считать день подписания соответствующего акта или заключения.

Регистрация в ЕРДР сообщения о уголовном правонарушении, сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, день вынесения приговора или определения суда по правилам УК Украины в отношении ответчика не устраняет юридического значения доведенных до сведения юридического лица актов, заключений и иных документов, подтверждающих факт причинения ущерба вследствие нарушения возложенных на работника трудовых обязанностей.

Суд первой инстанции правильно учел обстоятельства проведения проверки истцом и составления акта проверки от 03 августа 2017 года, в ходе которой установлен общий недобор платы за перевозку порожних собственных вагонов со съемным оборудованием (крышей) на сумму 7 857 535,20 грн по станции «Кривой Рог – Главный», начальником которой в соответствующий период был ответчик, которыми подтверждается начало течения срока обращения в суд с иском о взыскании с работника материального ущерба, и обоснованно счел, что на момент предъявления (27.07.2021) истцом такого гражданского иска в рамках уголовного производства от 05.10.2020 этот срок уже истек.

Суд первой инстанции применил правила ГК Украины и не учел, что спорные правоотношения по возмещению ущерба, причиненного работником предприятию, урегулированы нормами КЗоТ Украины, ст. 233 которого установлен срок обращения в суд в один год со дня выявления причиненного работником ущерба.

Постановление Верховного Суда по делу № 211/447/23 (производство № 61-14467св24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]