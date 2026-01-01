Верховний Суд вказав, коли починається строк стягнення шкоди з працівника і чи впливає кримінальна справа

Верховний Суд роз’яснив, коли саме починає спливати строк, протягом якого роботодавець може звернутися до суду з вимогою стягнути з працівника матеріальну шкоду, і чи впливає на цей строк кримінальне провадження щодо працівника.

Фото: УЗ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Річний строк для звернення роботодавця до суду з позовом про стягнення майнової шкоди з працівника обчислюється з дня її виявлення. Якщо шкоду встановлено актом інвентаризації, ревізії або перевірки, днем виявлення вважається день підписання відповідного документа. Наявність кримінального провадження щодо працівника не впливає на юридичну силу таких актів і не зупиняє перебіг річного строку.

Деталі

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу подану у справі за позовом АТ «Укрзалізниця» до працівника про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На обґрунтування заявлених вимог АТ «Укрзалізниця» посилалося на те, що відповідач, призначений на посаду начальника станції «Кривий Ріг Головний» ДП «Придніпровська залізниця», яке було реорганізовано шляхом злиття з АТ «Українська залізниця», неналежно виконував службові обов’язки щодо контролю правильності нарахування провізної плати за перевезення у 2017 році порожніх власних вагонів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» із додатковим обладнанням. Незважаючи на зміни у Збірнику тарифів та завершення строку дії договору, розрахунок провізної плати здійснював неправильно, що призвело до недобору платежів. Перевіркою виявлено недоотримання АТ «Укрзалізниця» 9 041 345,40 грн з ПДВ, що підтверджено матеріалами кримінального провадження. Кримінальне провадження закрито у зв’язку із закінченням строків давності, а цивільний позов залишено без розгляду. Позивач вважав, що відповідач несе повну матеріальну відповідальність за завдану ним шкоду.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову у зв’язку з пропуском позовної давності, мотивуючи тим, що на момент подання цивільного позову в межах кримінального провадження позовна давність відповідно до ст. 267 ЦК України уже сплила. Згідно з ч. 7 ст. 128 КПК України позов може бути поданий у порядку цивільного судочинства, однак позовна давність за цивільним законодавством закінчилася ще до звернення з позовом у кримінальному провадженні, тому спеціальні правила ст. 265 ЦК України не підлягають застосуванню.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував, ухвалив нове судове рішення про часткове задоволення позову, стягнувши майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, у розмірі 7 504 114,30 грн, мотивуючи тим, що перебіг позовної давності у спорах про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, починається з моменту повідомлення особі про підозру (08.07.2021), а не з моменту виявлення факту завдання збитків, а позов подано у січні 2023 року, позовна давність не пропущена. Акт перевірки від 03.08.2017 лише констатував недобір плати без визначення винної особи, тому АТ «Укрзалізниця» не набуло права вимоги до відповідача на той час. Через особливості ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні може бути пред’явлений лише до підозрюваного або обвинуваченого — саме з цього моменту настає можливість реалізації вимоги і, відповідно, початок перебігу позовної давності. Кримінальне провадження щодо відповідача закрито у зв’язку із закінченням строків давності, що є нереабілітуючою підставою, а завдані ним збитки підтверджено експертизою у розмірі 7 504 117,30 грн та підлягають відшкодуванню.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову в частині стягнення з відповідача на користь АТ «Українська залізниця» майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у розмірі 7 504 114,30 грн скасував, рішення суду першої інстанції в зазначеній частині змінив, виклавши його мотивувальну частину в редакції своєї постанови, з огляду на таке.

Строк звернення до суду у справах щодо трудових правовідносин врегульовано положеннями КЗпП України.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника майнової шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, ч. 3 ст. 233 КЗпП України такий строк встановлюється в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Днем виявлення шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, при ревізії або перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, слід вважати день підписання відповідного акта або висновку.

Реєстрація в ЄРДР повідомлення про кримінальне правопорушення, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, день ухвалення вироку чи ухвали суду за правилами КК України щодо відповідача не усуває юридичного значення доведених до відома юридичної особи актів, висновків та інших документів, що підтверджують факт завдання шкоди внаслідок порушення покладених на працівника трудових обов`язків.

Суд першої інстанції правильно врахував обставини щодо проведення перевірки позивачем та складення акта перевірки від 03 серпня 2017 року, в ході якою встановлено загальний недобір плати за перевезення порожніх власних вагонів зі знімним обладнанням (дахом) на суму 7 857 535,20 грн по станції «Кривий Ріг – Головний», начальником якої у відповідний період був відповідач, якими підтверджується початок перебігу строку звернення до суду з позовом про стягнення з працівника матеріальної шкоди, та обґрунтовано вважав, що на момент пред`явлення (27.07.2021) позивачем такого цивільного позову в межах кримінального провадження від 05.10.2020 цей строк вже сплив.

Суд першої інстанції застосував правила ЦК України і не врахував, що спірні відносини щодо відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству, врегульовано нормами КЗпП України, ст. 233 якого встановлено строк звернення до суду в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Постанова Верховного Суду у справі № 211/447/23 (провадження № 61-14467св24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.