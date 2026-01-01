  1. В Украине

«Судебно-юридическая газета» поздравляет читателей с Новым годом!

07:00, 1 января 2026
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет читателей с Новым годом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уважаемые читатели «Судебно-юридической газеты»!

Хотим поблагодарить вас за доверие, внимание и за то, что на протяжении всего года вы оставались вместе с нами.

В 2026 год мы входим с верой в силу права, справедливость и ответственность. Пусть новый год принесет мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили мир, тепло и спокойствие, было больше радости и добрых новостей, а в делах — ясность, ответственность и результат.

Благодарим, что остаетесь с SUD.UA, доверяете нам и читаете нас.

С Новым 2026 годом!

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

