Мужчина лезет на звезду и НЛО в Киеве — полиция обнародовала самые курьезные сообщения на спецлинию 102
В Киеве правоохранители ежедневно получают тысячи звонков и сообщений. Среди них — важные обращения, которые требуют немедленного реагирования, и те, которые заставляют улыбнуться или искренне удивиться.
Столичные полицейские собрали интересную подборку обращений, которые им поступают:
Женщина просила принять меры в отношении мужчины, который поднимается на крышу дома и, возможно, будет лезть на звезду.
Мужчина сообщил, что не может со вчерашнего дня подключиться к Wi-Fi. У женщины получается, а у него — нет.
Заявитель увидел световую точку в небе и подозревает, что это НЛО.
Женщина жаловалась на то, что каждый раз, когда открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога.
Мужчина жаловался на то, что хотел приобрести метадон, но полицейские задержали наркодилера, и он не успел приобрести «товар».
Девушка сообщила, что в ее квартиру залетела летучая мышь и ее необходимо срочно выгнать.
Киянин жаловался на то, что сотрудники полиции забирают у него наркотики.
Женщина просила выделить полицейского, чтобы на постоянной основе забирать 5-летнего ребенка из детского сада.
Полиция Киева напомнила: «каждое обращение — это живой человек со своей проблемой. Даже если ситуация кажется странной или вызывает улыбку, мы внимательно относимся к каждому сообщению и стараемся помочь».
