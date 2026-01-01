  1. В Украине

Мужчина лезет на звезду и НЛО в Киеве — полиция обнародовала самые курьезные сообщения на спецлинию 102

13:19, 1 января 2026
В Киеве полицейские собрали интересную подборку обращений, которые им поступают.
В Киеве правоохранители ежедневно получают тысячи звонков и сообщений. Среди них — важные обращения, которые требуют немедленного реагирования, и те, которые заставляют улыбнуться или искренне удивиться.

Столичные полицейские собрали интересную подборку обращений, которые им поступают:

Женщина просила принять меры в отношении мужчины, который поднимается на крышу дома и, возможно, будет лезть на звезду.

Мужчина сообщил, что не может со вчерашнего дня подключиться к Wi-Fi. У женщины получается, а у него — нет.

Заявитель увидел световую точку в небе и подозревает, что это НЛО.

Женщина жаловалась на то, что каждый раз, когда открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога.

Мужчина жаловался на то, что хотел приобрести метадон, но полицейские задержали наркодилера, и он не успел приобрести «товар».

Девушка сообщила, что в ее квартиру залетела летучая мышь и ее необходимо срочно выгнать.

Киянин жаловался на то, что сотрудники полиции забирают у него наркотики.

Женщина просила выделить полицейского, чтобы на постоянной основе забирать 5-летнего ребенка из детского сада.

Полиция Киева напомнила: «каждое обращение — это живой человек со своей проблемой. Даже если ситуация кажется странной или вызывает улыбку, мы внимательно относимся к каждому сообщению и стараемся помочь».

Национальная полиция Киев

