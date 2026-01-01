Чоловік лізе на зірку та НЛО у Києві — поліція оприлюднила найкурйозніші повідомлення на спецлінію 102

У Києві поліцейські зібрали цікаву добірку звернень, які їм надходять.

У Києві правоохоронці щодня отримують тисячі дзвінків та повідомлень. Серед них – важливі звернення, які потребують негайного реагування, і ті, що змушують усміхнутися або щиро здивуватися.

Столичні поліцейські зібрали цікаву добірку звернень, які їм надходять:

- Жінка просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімається на дах будинку та, можливо, буде лізти на зірку.

- Чоловік повідомив, що не може з учорашнього дня підключитися до Wi-Fi. У жінки виходить, а у нього – ні.

- Заявник побачив світлову крапку в небі та підозрює, що це НЛО.

- Жінка скаржилася на те, що кожного разу, коли відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога.

- Чоловік скаржився на те, що хотів придбати метадон, але поліцейські схопили наркоділка та він не встиг придбати «товар».

- Дівчина повідомила, що у її квартиру залетів кажан і його потрібно негайно спровадити.

- Киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики.

- Жінка просила виділити поліцейського, щоб на постійній основі забирати 5-річну дитину з дитячого садка.

Поліція Києва нагадала: «кожне звернення – це жива людина зі своєю проблемою. Навіть якщо ситуація здається дивною або викликає усмішку — ми уважно ставимося до кожного повідомлення та намагаємося допомогти».

