  1. В Украине

Сугробы снега более одного метра и минус 18°C: Карпаты накрыла зима, фото

12:25, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В высокогорье образовались сугробы снега более одного метра, что существенно осложняет передвижение и ориентирование на местности.
Сугробы снега более одного метра и минус 18°C: Карпаты накрыла зима, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупреждает о значительном ухудшении погодных условий в горах и призывает туристов воздержаться от выходов в высокогорье.

По информации спасателей, по состоянию на 1 января на горе Пип Иван наблюдается облачная погода с ограниченной видимостью, снег и юго-западный ветер скоростью около 13 м/с. Температура воздуха снизилась до –18°C.

В ГСЧС отмечают, что в высокогорье образовались сугробы снега более одного метра, что существенно осложняет передвижение и ориентирование на местности. Такие условия создают серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому даже опытным туристам рекомендуют отложить походы до улучшения погодных условий.

Спасатели также советуют заранее позаботиться о безопасности и установить мобильное приложение «Спасение в горах».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]