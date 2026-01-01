Налоговая готовит 4,5 тысячи проверок в 2026 году: кого будут проверять

Больше всего проверок запланировано на весну.

Государственная налоговая служба обнародовала планы по проведению налоговых проверок на 2026 год. Всего налоговики запланировали 4 558 проверок, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Наибольшая активность контролирующего органа ожидается весной — в марте и апреле, тогда как в начале года количество проверок будет минимальным: всего 278 визитов, сообщили в Опендатаботе.

Подавляющее большинство проверок в 2026 году придется на компании — это 78% от общего количества, или 3 542 проверки. Еще 1 016 проверок запланировано в отношении физических лиц-предпринимателей.

В перечне так называемых «проблемных» субъектов хозяйствования немного компаний: в отношении пяти открыты дела о банкротстве, три находятся в состоянии прекращения, еще одна проходит процедуру санации.

Наибольшее внимание ГНС в 2026 году уделит бизнесам в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства — на каждую из этих отраслей приходится около 21% всех проверок. На третьем месте — производство пищевых продуктов, которое составляет 5% от общего количества.

Проверки компаний Налоговой в 2026 году:

Оптовая торговля — 746 (21,1%)

Сельское хозяйство и охота — 744 (21,0%)

Производство пищевых продуктов — 191 (5,4%)

Торговля автотранспортом — 152 (4,3%)

Транспорт — 142 (4,0%)

Строительство — 119 (3,4%)

Розничная торговля — 113 (3,2%)

Предоставление финансовых услуг — 108 (3,0%)

Недвижимость — 95 (2,7%)

Прочие — 1 132 (32,0%)

Наиболее активно налоговики будут работать в Киеве и Киевской области — здесь запланировано 1 067 проверок. Далее следуют Днепропетровская область (372 проверки) и Львовская область (264 проверки).

Традиционно ГНС планирует проверки и крупнейших компаний страны. В списках на 2026 год находятся предприятия, входящие в топ в своих отраслях по данным Индекса 2025, в частности Нафтогаз Украины, Камет-сталь, МХП, Rozetka и NOVUS.

