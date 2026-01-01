  1. В Україні

Податкова готує 4,5 тисячі перевірок у 2026 році: кого перевірятимуть

10:19, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найбільше перевірок заплановано на весну.
Податкова готує 4,5 тисячі перевірок у 2026 році: кого перевірятимуть
Фото: Опендатабот
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба оприлюднила плани щодо податкових перевірок на 2026 рік. Загалом податківці запланували 4 558 перевірок, що приблизно на 5% менше, ніж торік. Найбільша активність контролюючого органу очікується навесні — у березні та квітні, тоді як на початку року кількість перевірок буде мінімальною: лише 278 візитів, повідомили в Опендатаботі.

Переважна більшість перевірок у 2026 році припаде на компанії — це 78% від загальної кількості, або 3 542 перевірки. Ще 1 016 перевірок заплановано щодо фізичних осіб-підприємців.

У переліку так званих «проблемних» суб’єктів господарювання небагато компаній: щодо п’яти відкрито справи про банкрутство, три перебувають у стані припинення, ще одна проходить процедуру санації.

Найбільшу увагу ДПС у 2026 році приділить бізнесам у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — на кожну з цих галузей припадає близько 21% усіх перевірок. На третьому місці — виробництво харчових продуктів, яке становить 5% від загальної кількості.

Перевірки компаній Податковою у 2026 році:

  • Оптова торгівля — 746 (21,1%)
  • Сільське господарство та мисливство — 744 (21,0%)
  • Виробництво харчових продуктів — 191 (5,4%)
  • Торгівля автотранспортом — 152 (4,3%)
  • Транспорт — 142 (4,0%)
  • Будівництво — 119 (3,4%)
  • Роздрібна торгівля — 113 (3,2%)
  • Надання фінансових послуг — 108 (3,0%)
  • Нерухомість — 95 (2,7%)
  • Інші — 1 132 (32,0%)

Найактивніше податківці працюватимуть у Києві та Київській області — тут заплановано 1 067 перевірок. Далі йдуть Дніпропетровська область (372 перевірки) та Львівська область (264 перевірки).

Традиційно ДПС планує перевірки і найбільших компаній країни. У списках на 2026 рік знаходяться підприємства, що входять до топу у своїх галузях за даними Індексу 2025, зокрема Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Rozetka та NOVUS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова ФОП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]