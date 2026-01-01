Податкова готує 4,5 тисячі перевірок у 2026 році: кого перевірятимуть

Найбільше перевірок заплановано на весну.

Державна податкова служба оприлюднила плани щодо податкових перевірок на 2026 рік. Загалом податківці запланували 4 558 перевірок, що приблизно на 5% менше, ніж торік. Найбільша активність контролюючого органу очікується навесні — у березні та квітні, тоді як на початку року кількість перевірок буде мінімальною: лише 278 візитів, повідомили в Опендатаботі.

Переважна більшість перевірок у 2026 році припаде на компанії — це 78% від загальної кількості, або 3 542 перевірки. Ще 1 016 перевірок заплановано щодо фізичних осіб-підприємців.

У переліку так званих «проблемних» суб’єктів господарювання небагато компаній: щодо п’яти відкрито справи про банкрутство, три перебувають у стані припинення, ще одна проходить процедуру санації.

Найбільшу увагу ДПС у 2026 році приділить бізнесам у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — на кожну з цих галузей припадає близько 21% усіх перевірок. На третьому місці — виробництво харчових продуктів, яке становить 5% від загальної кількості.

Перевірки компаній Податковою у 2026 році:

Оптова торгівля — 746 (21,1%)

Сільське господарство та мисливство — 744 (21,0%)

Виробництво харчових продуктів — 191 (5,4%)

Торгівля автотранспортом — 152 (4,3%)

Транспорт — 142 (4,0%)

Будівництво — 119 (3,4%)

Роздрібна торгівля — 113 (3,2%)

Надання фінансових послуг — 108 (3,0%)

Нерухомість — 95 (2,7%)

Інші — 1 132 (32,0%)

Найактивніше податківці працюватимуть у Києві та Київській області — тут заплановано 1 067 перевірок. Далі йдуть Дніпропетровська область (372 перевірки) та Львівська область (264 перевірки).

Традиційно ДПС планує перевірки і найбільших компаній країни. У списках на 2026 рік знаходяться підприємства, що входять до топу у своїх галузях за даними Індексу 2025, зокрема Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Rozetka та NOVUS.

