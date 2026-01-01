  1. В Украине

Не «права» и не «техпаспорт»: Главный сервисный центр МВД объяснил, как говорить правильно

11:13, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«МРЭО» больше не существует: правильные сроки для водителей.
Не «права» и не «техпаспорт»: Главный сервисный центр МВД объяснил, как говорить правильно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД призывает к правильному употреблению терминологии, которая используется в сфере дорожного движения и при получении административных услуг.

В быту автомобилисты часто пользуются привычными, но некорректными словами. Это может приводить к путанице при оформлении документов, сдаче экзаменов или общении с работниками сервисных центров. Чтобы избежать недоразумений, в МВД напомнили о самых распространенных ошибках и правильных соответствиях.

В частности, вместо разговорных и устаревших названий следует использовать официальные термины.

Так, не «техпаспорт», а свидетельство о регистрации транспортного средства;

не «права», а водительское удостоверение;

не «МРЭО», а Сервисный центр МВД (ТСЦ МВД).

Также в ведомстве отмечают, что правильно говорить ремень безопасности, а не «пояс», экзаменатор, а не «инспектор» во время экзамена, сдать экзамены и получить водительское удостоверение, а не «сдать на права».

В дорожной терминологии корректными являются слова затор вместо «пробки» и прицеп вместо «прицеп».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]