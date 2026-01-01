Не «права» и не «техпаспорт»: Главный сервисный центр МВД объяснил, как говорить правильно

«МРЭО» больше не существует: правильные сроки для водителей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД призывает к правильному употреблению терминологии, которая используется в сфере дорожного движения и при получении административных услуг.

В быту автомобилисты часто пользуются привычными, но некорректными словами. Это может приводить к путанице при оформлении документов, сдаче экзаменов или общении с работниками сервисных центров. Чтобы избежать недоразумений, в МВД напомнили о самых распространенных ошибках и правильных соответствиях.

В частности, вместо разговорных и устаревших названий следует использовать официальные термины.

Так, не «техпаспорт», а свидетельство о регистрации транспортного средства;

не «права», а водительское удостоверение;

не «МРЭО», а Сервисный центр МВД (ТСЦ МВД).

Также в ведомстве отмечают, что правильно говорить ремень безопасности, а не «пояс», экзаменатор, а не «инспектор» во время экзамена, сдать экзамены и получить водительское удостоверение, а не «сдать на права».

В дорожной терминологии корректными являются слова затор вместо «пробки» и прицеп вместо «прицеп».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.