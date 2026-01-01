Не «права» і не «техпаспорт»: Головний сервісний центр МВС пояснив, як говорити правильно
Головний сервісний центр МВС закликає до правильного вживання термінології, яка використовується у сфері дорожнього руху та під час отримання адміністративних послуг.
У побуті автомобілісти часто послуговуються звичними, але некоректними словами. Це може призводити до плутанини під час оформлення документів, складання іспитів або спілкування з працівниками сервісних центрів. Щоб уникнути непорозумінь, у МВС нагадали найпоширеніші помилки та правильні відповідники.
Зокрема, замість розмовних і застарілих назв варто використовувати офіційні терміни.
Так, не «техпаспорт», а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
не «права», а посвідчення водія;
не «МРЕВ», а Сервісний центр МВС (ТСЦ МВС).
Також у відомстві наголошують, що правильно говорити ремінь безпеки, а не «пасок», екзаменатор, а не «інспектор» під час іспиту, скласти іспити та отримати посвідчення водія, а не «здати на права».
У дорожній термінології коректними є слова затор замість «пробки» та причіп замість «прицеп».
