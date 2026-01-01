  1. В Україні

Не «права» і не «техпаспорт»: Головний сервісний центр МВС пояснив, як говорити правильно

11:13, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«МРЕВ» більше не існує: правильні терміни для водіїв.
Не «права» і не «техпаспорт»: Головний сервісний центр МВС пояснив, як говорити правильно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС закликає до правильного вживання термінології, яка використовується у сфері дорожнього руху та під час отримання адміністративних послуг.

У побуті автомобілісти часто послуговуються звичними, але некоректними словами. Це може призводити до плутанини під час оформлення документів, складання іспитів або спілкування з працівниками сервісних центрів. Щоб уникнути непорозумінь, у МВС нагадали найпоширеніші помилки та правильні відповідники.

Зокрема, замість розмовних і застарілих назв варто використовувати офіційні терміни.

Так, не «техпаспорт», а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

не «права», а посвідчення водія;

не «МРЕВ», а Сервісний центр МВС (ТСЦ МВС).

Також у відомстві наголошують, що правильно говорити ремінь безпеки, а не «пасок», екзаменатор, а не «інспектор» під час іспиту, скласти іспити та отримати посвідчення водія, а не «здати на права».

У дорожній термінології коректними є слова затор замість «пробки» та причіп замість «прицеп».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]