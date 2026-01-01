Без мотивационных писем и сокращение максимального количества заявлений: МОН меняет правила поступления в вузы

В МОН подчеркивают, что обсуждение предложений в настоящее время продолжается.

Министерство образования и науки продолжает общественное обсуждение проекта новых правил поступления в учреждения высшего образования в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко по итогам рабочей встречи с руководителями и представителями университетов, находящихся в сфере управления МОН.

По его словам, встреча стала одним из этапов широкого обсуждения обновленного Порядка приема, который был полностью переписан — изменена структура документа и подходы к вступительной кампании. В то же время в МОН напомнили о старте зимнего поступления как подготовительного этапа к основной кампании: на данный момент 48 университетов уже подтвердили внедрение так называемого «нулевого курса».

Среди ключевых изменений, которые предлагает МОН в Порядке приема-2026, — отмена мотивационных писем и сокращение максимального количества заявлений, которые может подать абитуриент, с 15 до 12.

Проект изменений предусматривает:

расширение категории максимальных льгот для тех, кто проживает или проживал на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, с привязкой к дате 1 октября предыдущего года;

возможность использовать результаты ЕФВВ не только 2026, но и 2025 года;

дальнейшую цифровизацию подтверждения льгот для участников боевых действий, детей и членов семей погибших Защитников, лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц — за счет использования государственных реестров вместо бумажных справок;

признание результатов иностранных аналогов ВНО/НМТ для выпускников школ за рубежом, что открывает для них путь в украинские университеты без дублирования выпускных/вступительных экзаменов;

усиление роли творческих конкурсов в художественных учреждениях высшего образования (увеличение коэффициента творческого конкурса до 0,7, соответственно все остальные имеют лишь допустимый минимум) и изменение подхода к ЕВИ для поступления в аспирантуру (единый порог по сумме результатов тестов);

снижение порога для перевода с контракта на бюджет при наличии вакантных мест по специальностям с особой поддержкой и расширение возможностей перевода на бюджет для детей и самих участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

