Скорочення максимальної кількості заяв та без мотиваційних листів: МОН змінює правила вступу до вишів

У МОН наголошують, що обговорення пропозицій наразі триває.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки продовжує громадське обговорення проєкту нових правил вступу до закладів вищої освіти у 2026 році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко за підсумками робочої наради з керівниками та представниками університетів, що перебувають у сфері управління МОН.

За його словами, зустріч стала одним з етапів широкого обговорення оновленого Порядку прийому, який було повністю переписано — змінено структуру документа та підходи до вступної кампанії. Водночас у МОН нагадали про старт зимового вступу як підготовчого етапу до основної кампанії: наразі 48 університетів уже підтвердили впровадження так званого «нульового курсу».

Серед ключових змін, які пропонує МОН у Порядку прийому-2026, — скасування мотиваційних листів та скорочення максимальної кількості заяв, які може подати вступник, із 15 до 12.

Проєкт змін передбачає:

розширення категорії максимальних пільг для тих, хто проживає або проживав на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій, із прив’язкою до дати 1 жовтня попереднього року;

можливість використовувати результати ЄФВВ не лише 2026, а й 2025 року;

подальша цифровізація підтвердження пільг для учасників бойових дій, дітей та членів сімей загиблих Захисників, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб – за рахунок використання державних реєстрів замість паперових довідок;

визнання результатів іноземних аналогів ЗНО/НМТ для випускників шкіл за кордоном, що відкриває для них шлях до українських університетів без дублювання випускних/вступних іспитів;

посилення ролі творчих конкурсів у мистецьких ЗВО (збільшення коефіцієнта творчого конкурсу до 0,7, відповідно всі інші важать лише допустимий мінімум) та зміна підходу до ЄВІ для вступу в аспірантуру (єдиний поріг за сумою результатів тестів);

зниження порогу для переведення з контракту на бюджет за наявності вакантних місць за спеціальностями з особливою підтримкою та розширення можливостей переведення на бюджет для дітей і самих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

У МОН наголошують, що обговорення пропозицій наразі триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.