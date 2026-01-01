  1. В Україні

Скорочення максимальної кількості заяв та без мотиваційних листів: МОН змінює правила вступу до вишів

11:49, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МОН наголошують, що обговорення пропозицій наразі триває.
Скорочення максимальної кількості заяв та без мотиваційних листів: МОН змінює правила вступу до вишів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки продовжує громадське обговорення проєкту нових правил вступу до закладів вищої освіти у 2026 році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко за підсумками робочої наради з керівниками та представниками університетів, що перебувають у сфері управління МОН.

За його словами, зустріч стала одним з етапів широкого обговорення оновленого Порядку прийому, який було повністю переписано — змінено структуру документа та підходи до вступної кампанії. Водночас у МОН нагадали про старт зимового вступу як підготовчого етапу до основної кампанії: наразі 48 університетів уже підтвердили впровадження так званого «нульового курсу».

Серед ключових змін, які пропонує МОН у Порядку прийому-2026, — скасування мотиваційних листів та скорочення максимальної кількості заяв, які може подати вступник, із 15 до 12. 

Проєкт змін передбачає:

  • розширення категорії максимальних пільг для тих, хто проживає або проживав на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій, із прив’язкою до дати 1 жовтня попереднього року;
  • можливість використовувати результати ЄФВВ не лише 2026, а й 2025 року;
  • подальша цифровізація підтвердження пільг для учасників бойових дій, дітей та членів сімей загиблих Захисників, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб – за рахунок використання державних реєстрів замість паперових довідок;
  • визнання результатів іноземних аналогів ЗНО/НМТ для випускників шкіл за кордоном, що відкриває для них шлях до українських університетів без дублювання випускних/вступних іспитів;
  • посилення ролі творчих конкурсів у мистецьких ЗВО (збільшення коефіцієнта творчого конкурсу до 0,7, відповідно всі інші важать лише допустимий мінімум) та зміна підходу до ЄВІ для вступу в аспірантуру (єдиний поріг за сумою результатів тестів);
  • зниження порогу для переведення з контракту на бюджет за наявності вакантних місць за спеціальностями з особливою підтримкою та розширення можливостей переведення на бюджет для дітей і самих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

У МОН наголошують, що обговорення пропозицій наразі триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна МОН України навчання студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]