  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Арест на наследственное имущество: Верховный Суд разъяснил, как наследнику защитить свои права

14:13, 1 января 2026
Верховный Суд сформулировал важную правовую позицию по аресту наследственного имущества.
Наследник, который не является стороной исполнительного производства, в рамках которого наложен арест на имущество, имеет право обратиться в суд с иском о снятии ареста с этого имущества независимо от стадии оформления документов о праве на наследство. Процессуально надлежащим способом защиты является иск, а не жалоба на действия исполнителя. На этом подчеркнули в Верховном Суде.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу женщины, в интересах которой действует адвокат, по делу по иску к Дарницкому ВДВС в г. Киеве о снятии ареста с недвижимого имущества.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылалась на то, что она с мужем является совладельцами квартиры. Муж умер, а она, обратившись к нотариусу с целью оформления наследства, получила отказ со ссылкой на наличие ареста, наложенного на квартиру. Выяснилось, что данный арест наложен постановлением ВДВС Дарницкого районного управления юстиции в г. Киеве от 30.06.2005, однако какие-либо исполнительные производства в отношении нее или ее мужа на принудительном исполнении в Дарницком ВДВС не находятся.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя тем, что истец не может предъявлять иск о снятии ареста с имущества, поскольку в данном случае законом предусмотрен иной способ судебной защиты, а именно обжалование решения, действий или бездействия государственного исполнителя.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции и дополнительно отметил, что из содержания искового заявления следует, что между сторонами отсутствует спор о праве собственности на имущество, на которое наложен арест, и такое право истца никем не оспаривается, поэтому заявление об освобождении имущества из-под ареста подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном разд. VII ГПК Украины «Судебный контроль за исполнением судебных решений». Истец не доказала нарушения ее права или непосредственного интереса, избрала неправильный способ защиты.

Верховный Суд не согласился с выводами судов, судебные решения отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» лицо, которое считает, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит ему, а не должнику, может обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста.

В случае если опись и арест имущества проводились государственным исполнителем, жалоба стороны исполнительного производства рассматривается в порядке, предусмотренном разделом VII ГПК Украины. Другие лица, которые являются собственниками (владельцами) имущества и считают, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит им, могут обратиться в суд с иском о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста, что предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Постановление Верховного Суда от 12 ноября 2025 года по делу № 756/12092/24 (производство № 61-6543св25).

