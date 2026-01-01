Украинцам после 40 лет будут выдавать 2000 грн на медицинский скрининг: как это работает

Программа скринингов здоровья стартует в Украине в 2026 году.

Министерство здравоохранения сообщило о запуске Национальной программы «Скрининг здоровья 40+», которая официально стартовала 1 января. Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья среди украинцев в возрасте от 40 лет.

В Минздраве отмечают, что уже в конце января 2026 года граждане, которым исполнилось 40 лет, начнут получать первые уведомления-приглашения на прохождение скрининга.

Приглашение на участие в программе будет поступать в приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения — для лиц в возрасте 40 лет и старше.

После подтверждения участия в программе 2000 гривен зачисляются на «Дія.Карту» в течение семи дней. Эти средства можно использовать исключительно для оплаты услуг скрининга.

Для граждан, которые не пользуются приложением «Дія», предусмотрена альтернативная возможность: оформление банковской карты и подача заявки через Центр предоставления административных услуг. Воспользоваться этой опцией также можно через 30 дней после дня рождения.

Что входит в скрининг здоровья 40+

Национальный скрининг включает:

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья);

физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);

лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;

индивидуальные рекомендации врача по образу жизни и состоянию здоровья, при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

