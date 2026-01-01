  1. В Украине

Украинцам после 40 лет будут выдавать 2000 грн на медицинский скрининг: как это работает

13:01, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Программа скринингов здоровья стартует в Украине в 2026 году.
Украинцам после 40 лет будут выдавать 2000 грн на медицинский скрининг: как это работает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения сообщило о запуске Национальной программы «Скрининг здоровья 40+», которая официально стартовала 1 января. Программа направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья среди украинцев в возрасте от 40 лет.

В Минздраве отмечают, что уже в конце января 2026 года граждане, которым исполнилось 40 лет, начнут получать первые уведомления-приглашения на прохождение скрининга.

Приглашение на участие в программе будет поступать в приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения — для лиц в возрасте 40 лет и старше.

После подтверждения участия в программе 2000 гривен зачисляются на «Дія.Карту» в течение семи дней. Эти средства можно использовать исключительно для оплаты услуг скрининга.

Для граждан, которые не пользуются приложением «Дія», предусмотрена альтернативная возможность: оформление банковской карты и подача заявки через Центр предоставления административных услуг. Воспользоваться этой опцией также можно через 30 дней после дня рождения.

Что входит в скрининг здоровья 40+

Национальный скрининг включает:

  • анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья);
  • физикальное обследование (измерение артериального давления, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия);
  • лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек;
  • индивидуальные рекомендации врача по образу жизни и состоянию здоровья, при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина здравоохранение Министерство здравоохранения советы для здоровья денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]