Українцям після 40 років видаватимуть 2000 грн на медичний скринінг: як це працює

Програма скринінгів здоровʼя стартує в Україні у 2026 році.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про запуск Національної програми «Скринінг здоров’я 40+», яка офіційно стартувала 1 січня. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я серед українців віком від 40 років.

У МОЗ зазначають, що вже наприкінці січня 2026 року громадяни, яким виповнилося 40 років, почнуть отримувати перші сповіщення-запрошення на проходження скринінгу.

Запрошення на участь у програмі надходитиме в застосунок Дія на 30-й день після дня народження — для осіб віком 40 років і старше.

Після підтвердження участі у програмі 2000 гривень зараховуються на Дія.Картку протягом семи днів. Ці кошти можна використати виключно для оплати послуг скринінгу.

Для громадян, які не користуються застосунком «Дія», передбачена альтернативна можливість: оформлення банківської картки та подання заявки через Центр надання адміністративних послуг. Скористатися цією опцією також можна через 30 днів після дня народження.

Що входить до скринінгу здоров’я 40+

Національний скринінг включає:

анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);

лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;

індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я, у разі потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

