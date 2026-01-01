  1. В Україні

Українцям після 40 років видаватимуть 2000 грн на медичний скринінг: як це працює

13:01, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Програма скринінгів здоровʼя стартує в Україні у 2026 році.
Українцям після 40 років видаватимуть 2000 грн на медичний скринінг: як це працює
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я повідомило про запуск Національної програми «Скринінг здоров’я 40+», яка офіційно стартувала 1 січня. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я серед українців віком від 40 років.

У МОЗ зазначають, що вже наприкінці січня 2026 року громадяни, яким виповнилося 40 років, почнуть отримувати перші сповіщення-запрошення на проходження скринінгу.

Запрошення на участь у програмі надходитиме в застосунок Дія на 30-й день після дня народження — для осіб віком 40 років і старше.

Після підтвердження участі у програмі 2000 гривень зараховуються на Дія.Картку протягом семи днів. Ці кошти можна використати виключно для оплати послуг скринінгу.

Для громадян, які не користуються застосунком «Дія», передбачена альтернативна можливість: оформлення банківської картки та подання заявки через Центр надання адміністративних послуг. Скористатися цією опцією також можна через 30 днів після дня народження.

Що входить до скринінгу здоров’я 40+

Національний скринінг включає:

  • анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);
  • фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);
  • лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;
  • індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я, у разі потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна охорона здоров'я Міністерство охорони здоров'я поради для здоров'я грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]