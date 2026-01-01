Українцям після 40 років видаватимуть 2000 грн на медичний скринінг: як це працює
Міністерство охорони здоров’я повідомило про запуск Національної програми «Скринінг здоров’я 40+», яка офіційно стартувала 1 січня. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я серед українців віком від 40 років.
У МОЗ зазначають, що вже наприкінці січня 2026 року громадяни, яким виповнилося 40 років, почнуть отримувати перші сповіщення-запрошення на проходження скринінгу.
Запрошення на участь у програмі надходитиме в застосунок Дія на 30-й день після дня народження — для осіб віком 40 років і старше.
Після підтвердження участі у програмі 2000 гривень зараховуються на Дія.Картку протягом семи днів. Ці кошти можна використати виключно для оплати послуг скринінгу.
Для громадян, які не користуються застосунком «Дія», передбачена альтернативна можливість: оформлення банківської картки та подання заявки через Центр надання адміністративних послуг. Скористатися цією опцією також можна через 30 днів після дня народження.
Що входить до скринінгу здоров’я 40+
Національний скринінг включає:
- анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);
- фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія);
- лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок;
- індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я, у разі потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.
