Перемети снігу понад один метр та мінус 18°C: Карпати накрила зима, фото

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області попереджає про значне погіршення погодних умов у горах та закликає туристів утриматися від виходів у високогір’я.

За інформацією рятувальників, станом 1 січня на гора Піп Іван спостерігається хмарна погода з обмеженою видимістю, сніг та південно-західний вітер швидкістю близько 13 м/с. Температура повітря знизилася до –18°C.

У ДСНС зазначають, що у високогір’ї утворилися перемети снігу понад один метр, що суттєво ускладнює пересування та орієнтування на місцевості. Такі умови створюють серйозну загрозу для життя і здоров’я людей, тому навіть досвідченим туристам рекомендують відкласти походи до покращення погоди.

Рятувальники також радять заздалегідь подбати про безпеку та встановити мобільний застосунок Порятунок у горах.

