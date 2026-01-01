З 1 січня зросте мінімальна зарплата: список доплат, які не входять до її розрахунку

Які виплати роботодавці зобов’язані нараховувати понад гарантований мінімум і коли працівник має право на доплату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники частіше звертаються з питанням: які саме виплати не враховуються під час обчислення мінімальної заробітної плати. Актуальність теми зростає на тлі перегляду соціальних стандартів.

Посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області надали офіційне роз’яснення. Вони наголошують: відповідно до статті 3-1 Закону «Про оплату праці», заробітна плата працівника за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути меншою за мінімальну. З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 647 гривень.

Які виплати не входять до «мінімалки»

Під час розрахунку зарплати для забезпечення її мінімального рівня не враховуються окремі доплати та заохочення. Зокрема, йдеться про:

доплати за роботу в несприятливих умовах праці та за підвищений ризик для здоров’я;

оплату роботи в нічний час;

оплату надурочних годин;

доплати за роз’їзний характер робіт;

премії до святкових і ювілейних дат.

Ці виплати нараховуються понад мінімальну заробітну плату, а не включаються до неї.

Що робити, якщо зарплата нижча за мінімальну

Якщо працівник повністю виконав місячну норму праці, але нарахована заробітна плата виявилася нижчою за законодавчо встановлений мінімум, роботодавець зобов’язаний провести доплату. Така доплата здійснюється щомісячно та виплачується одночасно із заробітною платою.

Чому це важливо знати

Фахівці радять працівникам уважно перевіряти розрахункові листи, а роботодавцям — коректно формувати структуру оплати праці. Адже помилки у врахуванні доплат можуть призвести до порушення трудового законодавства та фінансових санкцій.

Отже, ключовий принцип простий: мінімальна зарплата — це гарантований базовий рівень оплати, а низка доплат і премій мають нараховуватися понад нього, а не “поглинатися” мінімалкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.