  1. В Украине

С 1 января вырастет минимальная зарплата: список доплат, которые не входят в ее расчет

11:31, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие выплаты работодатели обязаны начислять сверх гарантированного минимума и когда работник имеет право на доплату.
С 1 января вырастет минимальная зарплата: список доплат, которые не входят в ее расчет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники все чаще обращаются с вопросом: какие именно выплаты не учитываются при исчислении минимальной заработной платы. Актуальность темы возрастает на фоне пересмотра социальных стандартов.

Должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области предоставили официальное разъяснение. Они подчеркивают: в соответствии со статьей 3-1 Закона «Об оплате труда», заработная плата работника за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не может быть ниже минимальной. С 1 января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 8 647 гривен.

Какие выплаты не входят в «минималку»

При расчете заработной платы для обеспечения ее минимального уровня не учитываются отдельные доплаты и поощрения. В частности, речь идет о:

  • доплатах за работу в неблагоприятных условиях труда и за повышенный риск для здоровья;
  • оплате работы в ночное время;
  • оплате сверхурочных часов;
  • доплатах за разъездной характер работ;
  • премиях к праздничным и юбилейным датам.

Эти выплаты начисляются сверх минимальной заработной платы, а не включаются в нее.

Что делать, если зарплата ниже минимальной

Если работник полностью выполнил месячную норму труда, но начисленная заработная плата оказалась ниже законодательно установленного минимума, работодатель обязан произвести доплату. Такая доплата осуществляется ежемесячно и выплачивается одновременно с заработной платой.

Почему это важно знать

Специалисты советуют работникам внимательно проверять расчетные листы, а работодателям — корректно формировать структуру оплаты труда. Ведь ошибки при учете доплат могут привести к нарушению трудового законодательства и финансовым санкциям.

Таким образом, ключевой принцип прост: минимальная зарплата — это гарантированный базовый уровень оплаты, а ряд доплат и премий должны начисляться сверх него, а не «поглощаться» минималкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]