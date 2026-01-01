С 1 января вырастет минимальная зарплата: список доплат, которые не входят в ее расчет

Работники все чаще обращаются с вопросом: какие именно выплаты не учитываются при исчислении минимальной заработной платы. Актуальность темы возрастает на фоне пересмотра социальных стандартов.

Должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области предоставили официальное разъяснение. Они подчеркивают: в соответствии со статьей 3-1 Закона «Об оплате труда», заработная плата работника за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не может быть ниже минимальной. С 1 января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 8 647 гривен.

Какие выплаты не входят в «минималку»

При расчете заработной платы для обеспечения ее минимального уровня не учитываются отдельные доплаты и поощрения. В частности, речь идет о:

доплатах за работу в неблагоприятных условиях труда и за повышенный риск для здоровья;

оплате работы в ночное время;

оплате сверхурочных часов;

доплатах за разъездной характер работ;

премиях к праздничным и юбилейным датам.

Эти выплаты начисляются сверх минимальной заработной платы, а не включаются в нее.

Что делать, если зарплата ниже минимальной

Если работник полностью выполнил месячную норму труда, но начисленная заработная плата оказалась ниже законодательно установленного минимума, работодатель обязан произвести доплату. Такая доплата осуществляется ежемесячно и выплачивается одновременно с заработной платой.

Почему это важно знать

Специалисты советуют работникам внимательно проверять расчетные листы, а работодателям — корректно формировать структуру оплаты труда. Ведь ошибки при учете доплат могут привести к нарушению трудового законодательства и финансовым санкциям.

Таким образом, ключевой принцип прост: минимальная зарплата — это гарантированный базовый уровень оплаты, а ряд доплат и премий должны начисляться сверх него, а не «поглощаться» минималкой.