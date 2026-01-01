Салюти й феєрверки під забороною: за використання загрожують не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність

В Україні нагадали про заборону піротехніки та відповідальність за її використання.

Фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехнічних виробів, запроваджені з міркувань безпеки громадян. Вони є обов’язковими на всій території держави, а за порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Згідно із законом, в Україні заборонено використання салютів, феєрверків і петард, що належать до класів F2, F3 та F4. Заборона діє постійно і не має жодних територіальних винятків. Водночас дозволяється застосування піротехнічних виробів класу F1, зокрема бенгальських вогнів, хлопавок, фонтанів та феєрверків-свічок. Однак продаж або передача таких виробів особам віком до 16 років заборонені.

Обмеження не поширюються на використання піротехнічних засобів Збройними Силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами — виключно для виконання службових завдань.

Відповідальність за незаконне використання

Особи, які порушують вимоги законодавства, можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

За порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення), зокрема, передбачено:

- для громадян — попередження або штраф від 85 до 255 гривень;

- для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — штраф від 255 до 510 гривень.

Окрім цього, використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство (стаття 296 Кримінального кодексу України). У такому разі можливе покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років. Якщо правопорушення вчинене групою осіб, санкція передбачає обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відповідальність за продаж піротехніки

Відповідальність встановлена і для осіб, які незаконно здійснюють продаж піротехнічних виробів.

За порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП) може бути накладено штраф від 17 до 34 тисяч гривень із конфіскацією піротехнічної продукції та коштів, отриманих від її реалізації.

За порушення правил виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1020 гривень із конфіскацією піротехніки.

Відповідальність неповнолітніх і батьків

Особи віком старше 16 років несуть адміністративну та кримінальну відповідальність на загальних підставах. За вчинення хуліганства кримінальна відповідальність може наставати вже з 14 років.

У випадках, коли правопорушення вчиняє дитина, яка не досягла віку відповідальності, вона покладається на батьків або осіб, що їх замінюють (стаття 184 КУпАП). Зокрема:

- за адміністративне правопорушення дитини — штраф від 850 до 1700 гривень;

- за дії дитини з ознаками кримінального правопорушення — штраф від 1700 до 5100 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.