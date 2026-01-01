  1. В Україні

Салюти й феєрверки під забороною: за використання загрожують не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність

10:37, 1 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні нагадали про заборону піротехніки та відповідальність за її використання.
Салюти й феєрверки під забороною: за використання загрожують не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехнічних виробів, запроваджені з міркувань безпеки громадян. Вони є обов’язковими на всій території держави, а за порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Згідно із законом, в Україні заборонено використання салютів, феєрверків і петард, що належать до класів F2, F3 та F4. Заборона діє постійно і не має жодних територіальних винятків. Водночас дозволяється застосування піротехнічних виробів класу F1, зокрема бенгальських вогнів, хлопавок, фонтанів та феєрверків-свічок. Однак продаж або передача таких виробів особам віком до 16 років заборонені.

Обмеження не поширюються на використання піротехнічних засобів Збройними Силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами — виключно для виконання службових завдань.

Відповідальність за незаконне використання

Особи, які порушують вимоги законодавства, можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

За порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення), зокрема, передбачено:

- для громадян — попередження або штраф від 85 до 255 гривень;

- для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — штраф від 255 до 510 гривень.

Окрім цього, використання піротехніки може бути кваліфіковане як хуліганство (стаття 296 Кримінального кодексу України). У такому разі можливе покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років. Якщо правопорушення вчинене групою осіб, санкція передбачає обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відповідальність за продаж піротехніки

Відповідальність встановлена і для осіб, які незаконно здійснюють продаж піротехнічних виробів.

За порушення порядку провадження господарської діяльності (стаття 164 КУпАП) може бути накладено штраф від 17 до 34 тисяч гривень із конфіскацією піротехнічної продукції та коштів, отриманих від її реалізації.

За порушення правил виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1020 гривень із конфіскацією піротехніки.

Відповідальність неповнолітніх і батьків

Особи віком старше 16 років несуть адміністративну та кримінальну відповідальність на загальних підставах. За вчинення хуліганства кримінальна відповідальність може наставати вже з 14 років.

У випадках, коли правопорушення вчиняє дитина, яка не досягла віку відповідальності, вона покладається на батьків або осіб, що їх замінюють (стаття 184 КУпАП). Зокрема:

- за адміністративне правопорушення дитини — штраф від 850 до 1700 гривень;

- за дії дитини з ознаками кримінального правопорушення — штраф від 1700 до 5100 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст штраф кримінальна справа свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Власникам житла на ТОТ можуть дозволити отримати компенсацію без фіксації руйнувань

Законопроєкт дозволить отримати компенсацію за житло на окупованих  територіях без обстеження.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]