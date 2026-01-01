Салюты и фейерверки под запретом: за использование грозить не только штраф, но и уголовная ответственность

В Украине напомнили о запрете пиротехники и ответственности за ее использование.

В Украине действуют законодательные ограничения на оборот и использование пиротехнических изделий, введенные из соображений безопасности граждан. Они являются обязательными на всей территории государства, а за нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Согласно закону, в Украине запрещено использование салютов, фейерверков и петард, относящихся к классам F2, F3 и F4. Запрет действует постоянно и не имеет территориальных исключений. В то же время разрешается применение пиротехнических изделий класса F1, в частности бенгальских огней, хлопушек, фонтанов и фейерверков-свечей. Однако продажа или передача таких изделий лицам младше 16 лет запрещены.

Ограничения не распространяются на использование пиротехнических средств Вооруженными Силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами — исключительно для выполнения служебных задач.

Ответственность за незаконное использование

Лица, нарушающие требования законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

За нарушение правил соблюдения тишины и защиты населения от вредного воздействия шума (статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях), в частности, предусмотрено:

для граждан — предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — штраф от 255 до 510 гривен.

Кроме того, использование пиротехники может быть квалифицировано как хулиганство (статья 296 Уголовного кодекса Украины). В таком случае возможно наказание в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен, пробационного надзора либо ограничения свободы сроком до пяти лет. Если правонарушение совершено группой лиц, санкция предусматривает ограничение свободы до пяти лет либо лишение свободы сроком до четырех лет.

Ответственность за продажу пиротехники

Ответственность установлена и для лиц, которые незаконно осуществляют продажу пиротехнических изделий.

За нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (статья 164 КУоАП) может быть наложен штраф от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией пиротехнической продукции и средств, полученных от ее реализации.

За нарушение правил производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств (статья 195-6 КУоАП) предусмотрен штраф от 595 до 1020 гривен с конфискацией пиротехники.

Ответственность несовершеннолетних и родителей

Лица в возрасте старше 16 лет несут административную и уголовную ответственность на общих основаниях. За совершение хулиганства уголовная ответственность может наступать уже с 14 лет.

В случаях, когда правонарушение совершает ребенок, не достигший возраста ответственности, она возлагается на родителей или лиц, их заменяющих (статья 184 КУоАП). В частности:

за административное правонарушение ребенка — штраф от 850 до 1700 гривен;

за действия ребенка с признаками уголовного правонарушения — штраф от 1700 до 5100 гривен.

