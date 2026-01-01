В Украине стартовала кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год

Кампания декларирования для публичных служащих продлится до 31 марта 2026 года включительно.

1 января в Украине стартовала очередная ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год, и она продлится до 31 марта 2026 года включительно.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что ежегодные декларации подают лица, указанные в ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», которые:

— имеют статус / занимают должности, предусматривающие обязанность подачи декларации;

— в 2025 году прекратили пребывание на должности / утратили статус, которые предусматривали обязанность подачи декларации.

Порядок заполнения и подачи декларации, в частности общие правила заполнения декларации и ее разделов, утвержден Приказом НАЗК от 8 ноября 2023 года № 252/23.

Кроме того, перед подачей декларации следует:

— проверить действительность квалифицированной электронной подписи (КЭП) — ключа к личному кабинету в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Реестр деклараций), а также учесть другие важные аспекты;

— упорядочить документы, на основании которых приобретено право собственности или пользования движимым и недвижимым имуществом, и документы, касающиеся других объектов декларирования; не забудьте получить информацию банков о финансовых операциях и остатках средств на счетах, поскольку для внесения точных данных необходимо иметь под рукой все подтверждающие документы;

— позаботиться о восстановлении утраченных документов, необходимых для внесения сведений в декларацию.

Полезную информацию по вопросам декларирования можно найти в Базе знаний НАЗК и на учебной платформе. Кроме того, декларант может получить консультацию контакт-центра НАЗК, позвонив по телефону (044) 200-06-94, либо направив письмо с описанием проблемы на электронную почту [email protected].

В НАЗК отметили, что справку «Данные для декларации» за отчетный период можно сформировать только один раз. Однако, в соответствии с налоговым законодательством, наполнение Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ) данными о доходах за последний месяц отчетного года осуществляется в течение 25 дней после его завершения, то есть ориентировочно до 25 января года, следующего за отчетным.

«Поэтому перед формированием справки “Данные для декларации” советуем убедиться, что информация о полученных доходах уже внесена в ГРФЛ — НАЗК получает сведения именно из этого Реестра. В случае их отсутствия указанная информация может отображаться не в полном объеме. Проверить, что данные за весь 2025 год уже внесены, можно в электронном кабинете налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы Украины», — добавили в ведомстве.

