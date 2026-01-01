В Україні стартувала кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік

Кампанія декларування для публічних службовців триватиме до 31 березня 2026 року включно.

Фото: nazk.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

1 січня в Україні стартувала чергова щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік і вона триватиме до 31 березня 2026 року включно.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що щорічні декларації подають особи, зазначені в ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», які:

мають статус / перебувають на посаді, що передбачають обов’язок подання декларації;

у 2025 році припинили перебувати на посаді / втратили статус, що передбачали обов’язок подання декларації.

Порядок заповнення та подання декларації, зокрема загальні правила заповнення декларації та її розділів, затверджений Наказом НАЗК від 8 листопада 2023 року № 252/23.

Крім того, перед поданням декларації варто:

перевірити дійсність кваліфікованого електронного підпису (КЕП) — ключ до особистого кабінету в Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр декларацій), а також врахувати інші важливі аспекти;

упорядкувати документи, на підставі яких набуто право власності чи користування на рухоме та нерухоме майно, та документи, які стосуються інших обʼєктів декларування, не забудьте отримати інформацію банків про фінансові операції та залишки коштів на рахунках, оскільки для внесення точних даних необхідно мати під рукою всі підтверджуючі документи;

подбати про відновлення втрачених документів, необхідних для внесення відомостей до декларації.

Корисну інформацію з питань декларування можна знайти в Базі знань НАЗК та на навчальній платформі. Крім того, декларант може отримати консультацію контакт-центру НАЗК, зателефонувавши за телефоном (044) 200-06-94, або надіславши листа з описом проблеми на електронну пошту [email protected].

У НАЗК зазначили, що довідку “Дані для декларації” за звітний період можливо сформувати лише один раз. Проте, відповідно до податкового законодавства, наповнення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО) даними про доходи за останній місяць звітного року здійснюється впродовж 25 днів після його завершення, тобто орієнтовно до 25 січня наступного за звітним року.

«Тож перед формуванням довідки “Дані для декларації” радимо переконатися, що інформація про отримані доходи уже внесена в ДРФО — НАЗК отримує відомості саме з цього Реєстру. У випадку їх відсутності зазначена інформація може відображатися не в повному обсязі. Перевірити, що дані за весь 2025 рік вже внесені, можна в електронному кабінеті платника податків на сайті Державної податкової служби України», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.