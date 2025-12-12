  1. В Україні

Уряд виділив 1,8 млрд грн на ремонт важливих доріг у прифронтових областях

21:18, 12 грудня 2025
Кошти підуть на дорожнє покриття у Харківській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Уряд виділив 1,8 млрд грн на ремонт важливих доріг у прифронтових областях
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд схвалив рішення про виділення загалом 1,8 млрд грн з резервного фонду на утримання ключових доріг у прифронтових регіонах. Рішення прийнято зокрема за численними зверненнями від Збройних Сил України. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ці дороги забезпечують логістичні, санітарні та гуманітарні потреби як військових, так і цивільного населення.

Зокрема, 1,46 млрд грн спрямовані Агентству відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 306 млн грн отримають обласні військові адміністрації на дороги місцевого значення у Миколаївській та Херсонській областях.

У прифронтових регіонах дорожнє покриття пошкоджене внаслідок обстрілів та зношене через інтенсивне використання. Виділені кошти дозволять провести необхідні ремонтні роботи якнайшвидше, щоб забезпечити безперебійну роботу транспортної та гуманітарної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші дороги Кабінет Міністрів України Одеса Харків Херсон Миколаїв Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]