Уряд виділив 1,8 млрд грн на ремонт важливих доріг у прифронтових областях

Кошти підуть на дорожнє покриття у Харківській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Уряд схвалив рішення про виділення загалом 1,8 млрд грн з резервного фонду на утримання ключових доріг у прифронтових регіонах. Рішення прийнято зокрема за численними зверненнями від Збройних Сил України. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ці дороги забезпечують логістичні, санітарні та гуманітарні потреби як військових, так і цивільного населення.

Зокрема, 1,46 млрд грн спрямовані Агентству відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 306 млн грн отримають обласні військові адміністрації на дороги місцевого значення у Миколаївській та Херсонській областях.

У прифронтових регіонах дорожнє покриття пошкоджене внаслідок обстрілів та зношене через інтенсивне використання. Виділені кошти дозволять провести необхідні ремонтні роботи якнайшвидше, щоб забезпечити безперебійну роботу транспортної та гуманітарної інфраструктури.

