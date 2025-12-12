Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив розпорядження №1410-р «Про затвердження плану заходів щодо підготовки проектів законодавчих і нормативно-правових актів, необхідних для припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України».

Документ визначає ключові етапи та відповідальних виконавців за реалізацію процесу переходу на сучасні інформаційні системи та врегулювання всіх процедур, пов’язаних із припиненням дії застарілого реєстру. Також визначаються строки подання інформації про стан реалізації проекту.

Що включає в себе план заходів.

Перший блок передбачає оновлення законодавства у сфері державної реєстрації. Зокрема, до ІІ кварталу 2026 року мають бути:

розроблені та подані на розгляд Кабміну зміни до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” щодо забезпечення впровадження процедури присвоєння ідентифікаційних номерів об’єктам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

закріплена процедура присвоєння нових ідентифікаційних номерів об’єктам Єдиного державного реєстру юридичних осіб (крім ФОП);

встановлені строки для включення до реєстру тих юридичних осіб, державна реєстрація яких раніше не була проведена;

врегульовані правові наслідки невключення відомостей до нового реєстру.

Відповідальними за розроблення законопроєкту визначено Мін’юст, Мінекономіки, Мінфін, Держстат та інші центральні органи виконавчої влади.

Після ухвалення закону усі органи влади мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових правил.

Другий напрям включає юридичне та організаційне припинення функціонування ЄДРПОУ. Для цього:

до ІІ кварталу 2026 року Держстат та Мінцифри мають підготувати проєкт постанови Кабміну про визнання такою, що втратила чинність, постанови уряду від 22 січня 1996 р. № 118, якою було створено ЄДРПОУ;

після цього має бути забезпечена передача реєстрових даних до Національного архівного фонду відповідно до профільного законодавства;

паралельно Держстат розробить та подасть нормативні акти щодо скасування власних наказів, які регулювали порядок доступу до даних ЄДРПОУ. Йдеться про наступні документи :

Наказ Держкомстату від 28 листопада 2005 р. № 386 “Про затвердження Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”;

Наказ Держстату від 25 липня 2022 р. № 209 “Про затвердження вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України”.

Третій блок заходів стосується інтеграції інформації про державні підприємства та організації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності. До IV кварталу 2026 року:

Фонд держмайна спільно з Мін’юстом мають подати проєкти актів, що забезпечать передачу даних із нового Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

має бути створено адресно-довідковий масив даних про державні організації, підприємства та юридичних осіб, на балансі яких перебуває держмайно.

Нагадаємо, що функції ЄДРПОУ планують інтегрувати в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Міністерство юстиції.

ЄДРПОУ історично був створений раніше за ЄДР для статистичних спостережень за структурними змінами в економіці. Це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи в Україні та за кордоном.

Фактично, держава одночасно використовує та підтримує паралельно два різні реєстри юридичних осіб, що ускладнює обмін даними та процеси реєстрації.

Наприкінці 2024 року, внаслідок російської хакерської атаки, ЄДР, разом з іншими реєстрами Міністерства юстиції, тимчасово перестав працювати. Вони були відключені з 19 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.

Після цього Національний координаційний центр кібербезпеки (робочий орган РНБО) вирішив, що Україні потрібна єдина інфраструктура для обробки та зберігання державних даних.

Підготовку до припинення роботи ЄДРПОУ Держстат супроводжував громадським обговоренням.

Після завершення цих робіт:

інформація про всі юридичні особи буде зосереджена в одному реєстрі — ЄДР;

зникне дублювання даних та неузгодженість між реєстрами;

державні органи отримають сучасну, захищену та уніфіковану систему роботи з даними.

Припинення ЄДРПОУ стане частиною ширшої державної політики з оновлення цифрової інфраструктури та посилення кіберзахисту.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.