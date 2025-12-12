Кабмин утвердил план прекращения ЕГРПОУ: страна постепенно переходит на единую систему государственной регистрации

Правительство утвердило детальный план ликвидации устаревшего ЕГРПОУ, чтобы объединить все данные о юридических лицах в одном централизованном реестре.

Кабмин принял распоряжение №1410-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке проектов законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых для прекращения Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины».

Документ определяет ключевые этапы и ответственных исполнителей за реализацию процесса перехода на современные информационные системы и урегулирование всех процедур, связанных с прекращением действия устаревшего реестра. Также определяются сроки подачи информации о ходе реализации проекта.

Что включает в себя план мероприятий.

Первый блок предусматривает обновление законодательства в сфере государственной регистрации. В частности, к II кварталу 2026 года должны быть:

· разработаны и поданы на рассмотрение Кабмина изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» относительно обеспечения внедрения процедуры присвоения идентификационных номеров объектам Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований;

· закреплена процедура присвоения новых идентификационных номеров объектам Единого государственного реестра юридических лиц (кроме ФЛП);

· установлены сроки включения в реестр тех юридических лиц, государственная регистрация которых ранее не была проведена;

· урегулированы правовые последствия невключения сведений в новый реестр.

Ответственными за разработку законопроекта определены Минюст, Минэкономики, Минфин, Госстат и другие центральные органы исполнительной власти.

После принятия закона все органы власти должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми правилами.

Второе направление предусматривает юридическое и организационное прекращение функционирования ЕГРПОУ. Для этого:

· к II кварталу 2026 года Госстат и Минцифры должны подготовить проект постановления Кабмина о признании утратившей силу постановления правительства от 22 января 1996 г. № 118, которой был создан ЕГРПОУ;

· после этого должна быть обеспечена передача реестровых данных в Национальный архивный фонд в соответствии с профильным законодательством;

· параллельно Госстат разработает и подаст нормативные акты относительно отмены собственных приказов, регулирующих порядок доступа к данным ЕГРПОУ. Речь идет о следующих документах:

Приказ Госкомстата от 28 ноября 2005 г. № 386 «Об утверждении Положения о порядке и условиях пользования данными Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины»;

Приказ Госстата от 25 июля 2022 г. № 209 «Об утверждении стоимости пользования данными Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины».

Третий блок мероприятий касается интеграции информации о государственных предприятиях и организациях в Единый реестр объектов государственной собственности. До IV квартала 2026 года:

· Фонд госимущества совместно с Минюстом должны подать проекты актов, обеспечивающих передачу данных из нового Единого государственного реестра юридических лиц;

· должен быть создан адресно-справочный массив данных о государственных организациях, предприятиях и юридических лицах, на балансе которых находится государственное имущество.

Напомним, что функции ЕГРПОУ планируют интегрировать в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Министерство юстиции.

ЕГРПОУ исторически был создан раньше ЕГР для статистических наблюдений за структурными изменениями в экономике. Это автоматизированная система сбора, накопления и обработки данных о юридических лицах и их обособленных подразделениях в Украине и за рубежом.

Фактически государство одновременно использует и поддерживает два разных реестра юридических лиц, что усложняет обмен данными и процессы регистрации.

В конце 2024 года вследствие российской хакерской атаки ЕГР, вместе с другими реестрами Министерства юстиции, временно перестал работать. Они были отключены с 19 декабря 2024 года до 10 января 2025 года.

После этого Национальный координационный центр кибербезопасности (рабочий орган СНБО) решил, что Украине нужна единая инфраструктура для обработки и хранения государственных данных.

Подготовку к прекращению работы ЕГРПОУ Госстат сопровождал общественным обсуждением.

После завершения этих работ:

· информация обо всех юридических лицах будет сосредоточена в одном реестре — ЕГР;

· исчезнет дублирование данных и несогласованность между реестрами;

· государственные органы получат современную, защищенную и унифицированную систему работы с данными.

Прекращение ЕГРПОУ станет частью более широкой государственной политики по обновлению цифровой инфраструктуры и усилению киберзащиты.

Автор: Тарас Лученко

