Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Українець, який раніше працював на території РФ, домігся рішень першої та апеляційної інстанцій на свою користь. Попри спроби Пенсійного фонду довести «фундаментальне значення» оскарження, КАС ВС відніс даний спір до категорії справ незначної складності.

Стаж – від Нижньовартовська до Львова

Касаційний адміністративний суд ВС відмовився відкривати провадження у спорі щодо зарахування стажу, здобутого в Російській Федерації. Про це свідчить ухвала КАС ВС у справі №380/6917/24, що остаточно поставила крапку в тривалій суперечці між громадянином та Головним управлінням ПФУ у Львівській області.

Позивач протягом тривалого часу працював на посаді водія автомобіля у компанії «Самотлортранс» у російському місті Нижньовартовськ. Трудова діяльність охоплювала періоди з 2011 по 2018 роки (багатомісячні відрядження з незначними перервами). Робота здійснювалася у Ханти-Мансійському автономному окрузі – території, прирівняній до районів Крайньої Півночі, де умови праці традиційно вважаються важкими, а оплата та страховий стаж зазвичай мають підвищені коефіцієнти.

Повернувшись до України, чоловік подав до Пенсійного фонду документи про зарахування відповідних періодів до свого страхового стажу. Проте Головне управління ПФУ у Львівській області відмовилося це робити, посилаючись на формальні та процедурні моменти, пов’язані з отриманням підтверджень із Російської Федерації. Позивач наполягав, що надав усі наявні документи і не може бути відповідальним за складні міжнародні комунікації між держустановами різних країн. Саме тому він звернувся до суду, вимагаючи визнати бездіяльність Пенсійного фонду протиправною і зобов’язати внести відповідні відомості до його страхового стажу.

Дослідивши матеріали справи за правилами спрощеного позовного провадження, Львівський окружний адміністративний суд не лише підтвердив наявність документів, які засвідчують періоди роботи позивача, а й встановив факт порушення: Пенсійний фонд не виконав своїх обов’язків щодо належного розгляду цих документів. У результаті суд зобов’язав зарахувати позивачу трудову діяльність у РФ до страхового стажу, а також здійснити перерахунок пенсії, починаючи з 1 лютого 2024 року.

Апеляційний суд підтримав рішення першої інстанції, повністю відхиливши доводи Головного управління ПФУ у Львівській області. Після цього Пенсійний фонд подав касаційну скаргу, заявивши про те, що справа має «фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики». На думку ПФУ, розгляд цього спору був важливим для широкого кола осіб і містив нові проблемні питання права, які потребують втручання Верховного Суду. Проте Касаційний адміністративний суд ВС не погодився з такою позицією ПФУ.

Немає виняткових підстав – немає касації

Колегія суддів КАС ВС, оцінюючи висунуті аргументи ПФУ, дійшла висновку: скарга Пенсійного фонду не відповідає умовам, які дозволяють відкривати провадження. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, такі рішення не підлягають касаційному оскарженню, окрім виняткових ситуацій, коли наявні унікальні правові питання або значний суспільний інтерес. У своїй ухвалі КАС ВС зазначив, що спір належить до категорії справ незначної складності. Це випливає з пункту 3 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства: спори щодо призначення, перерахунку чи отримання пенсійних виплат розглядаються у спрощеному порядку і не допускають касаційного оскарження, якщо тільки скаржник не доведе наявності виняткових підстав.

«На обґрунтування права на касаційне оскарження ГУ ПФУ у Львівській області зазначає, що касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики у цій категорії спорів. Однак наведені в касаційній скарзі доводи не дають підстав вважати, що ця справа має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики із зазначенням новітніх, проблемних, засадничих, раніше ґрунтовно не досліджуваних питань права, відповідь касаційного суду на які мала б надати нового, уніфікованого розуміння та застосування права як для сторін спору, так і для невизначеного, але широкого кола суб`єктів правовідносин», – наголошується в ухвалі КАС ВС.

Посилаючись на статті 328, 333, 359 Кодексу адміністративного судочинства, КАС ВС постановив: «Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 28.02.2025 та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 26.06.2025 у справі №380/6917/24…».

Ухвала КАС ВС має важливе практичне значення для багатьох українців. Пенсійний фонд зобов’язаний ретельно розглядати надані працівниками документи і не може ухилятися від виконання своїх обов’язків через бюрократичні чи політичні обставини.

Щоб зрозуміти, чому правосуддя визнає правомірним зарахування стажу, набутого в РФ, варто звернути увагу на правове підґрунтя. До початку 2023 року питання пенсій і соціального страхування громадян, які працювали на російській території, регулювалося за допомогою міжнародних договорів між Україною та іншими державами колишнього СРСР. Зокрема, ще в 1993 році була укладена «Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення».

18 квітня 2025 року Кабмін ухвалив Постанову № 461 «Про припинення дії Тимчасової Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення». Відтоді для нових випадків роботи на території РФ норми угоди вже не застосовуються. Водночас для осіб, які раніше працювали в районах Крайньої Півночі, звернення до ПФУ з метою зарахування стажу залишається законним – за умови наявності підтверджуючих документів про трудову діяльність.

Автор: Валентин Коваль

