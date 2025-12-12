Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинец, который ранее работал на территории РФ, добился решений первой и апелляционной инстанций в свою пользу. Несмотря на попытки Пенсионного фонда доказать «фундаментальное значение» обжалования, КАС ВС отнес данный спор к категории дел незначительной сложности.

Стаж – от Нижневартовска до Львова

Кассационный административный суд ВС отказался открывать производство в споре о зачете стажа, приобретенного в Российской Федерации. Об этом свидетельствует определение КАС ВС по делу №380/6917/24, которая окончательно поставила точку в продолжительном споре между гражданином и Главным управлением ПФУ во Львовской области.

Истец на протяжении длительного времени работал на должности водителя автомобиля в компании «Самотлортранс» в российском городе Нижневартовск. Трудовая деятельность охватывала периоды с 2011 по 2018 годы (многомесячные командировки с незначительными перерывами). Работа осуществлялась в Ханты-Мансийском автономном округе – территории, приравненной к районам Крайнего Севера, где условия труда традиционно считаются тяжелыми, а оплата и страховой стаж обычно имеют повышенные коэффициенты.

Вернувшись в Украину, мужчина подал в Пенсионный фонд документы о зачете соответствующих периодов в свой страховой стаж. Однако Главное управление ПФУ во Львовской области отказалось это делать, ссылаясь на формальные и процедурные моменты, связанные с получением подтверждений из Российской Федерации. Истец настаивал, что предоставил все имеющиеся документы и не может нести ответственность за сложные международные коммуникации между госучреждениями разных стран. Именно поэтому он обратился в суд, требуя признать бездействие Пенсионного фонда противоправным и обязать внести соответствующие сведения в его страховой стаж.

Исследовав материалы дела по правилам упрощенного искового производства, Львовский окружной административный суд не только подтвердил наличие документов, удостоверяющих периоды работы истца, но и установил факт нарушения: Пенсионный фонд не выполнил своих обязанностей по надлежащему рассмотрению этих документов. В результате суд обязал зачесть истцу трудовую деятельность в РФ в страховой стаж, а также произвести перерасчет пенсии, начиная с 1 февраля 2024 года.

Апелляционный суд поддержал решение первой инстанции, полностью отклонив доводы Главного управления ПФУ во Львовской области. После этого Пенсионный фонд подал кассационную жалобу, заявив, что дело имеет «фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики». По мнению ПФУ, рассмотрение этого спора было важным для широкого круга лиц и содержало новые проблемные вопросы права, требующие вмешательства Верховного Суда. Однако Кассационный административный суд ВС не согласился с такой позицией ПФУ.

Нет исключительных оснований – нет кассации

Коллегия судей КАС ВС, оценивая выдвинутые аргументы ПФУ, пришла к выводу: жалоба Пенсионного фонда не соответствует условиям, которые позволяют открывать производство. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства, такие решения не подлежат кассационному обжалованию, кроме исключительных ситуаций, когда имеются уникальные правовые вопросы или значительный общественный интерес. В своем определении КАС ВС отметил, что спор относится к категории дел незначительной сложности. Это следует из пункта 3 части шестой статьи 12 Кодекса административного судопроизводства: споры относительно назначения, перерасчета или получения пенсионных выплат рассматриваются в упрощенном порядке и не допускают кассационного обжалования, если только заявитель не докажет наличие исключительных оснований.

«В обоснование права на кассационное обжалование Главное управление ПФУ во Львовской области указывает, что кассационная жалоба касается вопроса права, имеющего фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики в этой категории споров. Однако приведенные в кассационной жалобе доводы не дают оснований считать, что это дело имеет фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики с указанием новых, проблемных, основополагающих, ранее глубоко не исследованных вопросов права, ответ кассационного суда на которые должен был бы предоставить новое, унифицированное понимание и применение права как для сторон спора, так и для неопределенного, но широкого круга субъектов правоотношений», – отмечается в определении КАС ВС.

Ссылаясь на статьи 328, 333, 359 Кодекса административного судопроизводства, КАС ВС постановил: «Отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области на решение Львовского окружного административного суда от 28.02.2025 и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 26.06.2025 по делу №380/6917/24…».

Ухвала КАС ВС имеет важное практическое значение для многих украинцев. Пенсионный фонд обязан тщательно рассматривать предоставленные работниками документы и не может уклоняться от выполнения своих обязанностей из-за бюрократических или политических обстоятельств.

Чтобы понять, почему правосудие признает правомерным зачет стажа, приобретенного в РФ, стоит обратить внимание на правовую основу. До начала 2023 года вопросы пенсий и социального страхования граждан, работавших на российской территории, регулировались международными договорами между Украиной и другими государствами бывшего СССР. В частности, еще в 1993 году было заключено «Временное соглашение между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в сфере пенсионного обеспечения».

18 апреля 2025 года Кабмин принял Постановление № 461 «О прекращении действия Временного соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в сфере пенсионного обеспечения». С этого момента для новых случаев работы на территории РФ нормы соглашения уже не применяются. В то же время для лиц, которые ранее работали в районах Крайнего Севера, обращение в ПФУ с целью зачисления стажа остается законным – при наличии подтверждающих документов о трудовой деятельности.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.