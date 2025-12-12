  1. В Україні
Україна та США готують новий економічний план за участі BlackRock — створено спільну робочу групу

21:06, 12 грудня 2025
Свириденко повідомила про створення робочої групи та інтенсивну підготовку дорожньої карти.
Україна та США готують новий економічний план за участі BlackRock — створено спільну робочу групу
Фото: Юлія Свириденко
Україна продовжує роботу зі Сполученими Штатами над формуванням економічного плану, до якого долучена одна з найбільших у світі інвестиційних компаній — BlackRock. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що українська сторона продовжує взаємодію з американськими партнерами та керівництвом міжнародних фінансових інституцій у межах процесу, спрямованого на забезпечення сталого та справедливого миру для України.

«Сьогодні провели зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком», — зазначила Свириденко.

За її словами, створено спільну робочу групу, яка в найкоротші терміни має підготувати план дій. Вона підкреслила, що українська команда готова працювати з такою ж інтенсивністю, як і американські партнери.

Свириденко додала, що запропоновані економічні плани можуть бути успішно реалізовані за умови запровадження надійних («ironclad») гарантій безпеки, про які заявили представники США під час зустрічі.

США Україна Юлія Свириденко

