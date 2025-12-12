Україна та США готують новий економічний план за участі BlackRock — створено спільну робочу групу

Свириденко повідомила про створення робочої групи та інтенсивну підготовку дорожньої карти.

Фото: Юлія Свириденко

Україна продовжує роботу зі Сполученими Штатами над формуванням економічного плану, до якого долучена одна з найбільших у світі інвестиційних компаній — BlackRock. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що українська сторона продовжує взаємодію з американськими партнерами та керівництвом міжнародних фінансових інституцій у межах процесу, спрямованого на забезпечення сталого та справедливого миру для України.

«Сьогодні провели зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком», — зазначила Свириденко.

За її словами, створено спільну робочу групу, яка в найкоротші терміни має підготувати план дій. Вона підкреслила, що українська команда готова працювати з такою ж інтенсивністю, як і американські партнери.

Свириденко додала, що запропоновані економічні плани можуть бути успішно реалізовані за умови запровадження надійних («ironclad») гарантій безпеки, про які заявили представники США під час зустрічі.

