Як вимикатимуть світло 13 грудня – ДТЕК оновив графік
У суботу, 13 грудня, у столиці заплановані відключення електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК.
Світло тимчасово не буде доступне у різних районах міста за наступним графіком:
1.1 черга: 03:00–10:00 та 14:00–17:00
1.2 черга: 03:00–06:30 та 13:30–17:00
2.1 черга: 03:00–06:30 та 13:30–19:00
2.2 черга: 03:00–06:30 та 13:30–20:30
3.1 черга: 06:30–10:00 та 17:00–20:30
3.2 черга: 00:00–03:00, 06:30–10:00 та 17:00–21:00
4.1 черга: 06:30–13:30 та 17:00–20:30
4.2 черга: 06:30–10:00 та 17:00–20:30
5.1 черга: 00:00–03:00, 10:00–17:00 та 20:30–24:00
5.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–17:00 та 20:30–24:00
6.1 черга: 00:00–06:30, 10:00–13:30 та 20:30–24:00
6.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–13:30 та 20:30–24:00
