Як вимикатимуть світло 13 грудня – ДТЕК оновив графік

21:37, 12 грудня 2025
ДТЕК оприлюднив час планових вимкнень у різних чергах.
У суботу, 13 грудня, у столиці заплановані відключення електропостачання. Про це повідомляє ДТЕК.

Світло тимчасово не буде доступне у різних районах міста за наступним графіком:

1.1 черга: 03:00–10:00 та 14:00–17:00

1.2 черга: 03:00–06:30 та 13:30–17:00

2.1 черга: 03:00–06:30 та 13:30–19:00

2.2 черга: 03:00–06:30 та 13:30–20:30

3.1 черга: 06:30–10:00 та 17:00–20:30

3.2 черга: 00:00–03:00, 06:30–10:00 та 17:00–21:00

4.1 черга: 06:30–13:30 та 17:00–20:30

4.2 черга: 06:30–10:00 та 17:00–20:30

5.1 черга: 00:00–03:00, 10:00–17:00 та 20:30–24:00

5.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–17:00 та 20:30–24:00

6.1 черга: 00:00–06:30, 10:00–13:30 та 20:30–24:00

6.2 черга: 00:00–03:00, 10:00–13:30 та 20:30–24:00

