Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Велика Палата Верховного Суду 11 грудня 2025 року частково задовольнила апеляційну скаргу Інни Михайлівни Отрош та скасувала рішення ВККС та ВРП щодо повторного оцінювання та звільнення судді з посади.

Верховний Суд прокоментував це рішення та виклав позицію щодо незаконності повторного оцінювання суддів, відповідність яких займаній посаді визнано колегіальним рішенням ВККС та щодо яких ВРП внесла подання Президентові України про призначення на посаду судді.

Це рішення стало логічним фіналом дворічної боротьби судді місцевого суду із системою, який суддя Отрош пройшла з гідністю та витримкою, незважаючи на шалений опір певних активістів, який часом набував форм справжнього цькування та переслідування.

Рішення Великої Палати Верховного Суду викликало діаметральні думки у суспільстві:

Михайло Жернаков назвав рішення ВП ВС «конченою новиною», а Українська правда поширила недостовірну, на думку судді Отрош, інформацію про виправдовування анексії Криму.

Член ВРП Маселко також вирішив прокоментувати прес-реліз ВС щодо рішення у справі І. Отрош, по суті, виразивши свою незгоду та нерозуміння позиції ВС. З точки зору стороннього спостерігача, це виглядає не досить етично як для члена ВРП.

ЗМІ та соцмережі представників грантових організацій та повʼязаних з ними осіб активно викладають публікації, які мають характер маніпулятивних та явно не повʼязані з правовим обґрунтуванням позиції.

Водночас, професійні адвокати та правники назвали рішення Верховного Суду актом відновлення законності та справжнім торжеством справедливості – надважливим сигналом існування в державі справжнього правосуддя.

Сподіваємось, що й надалі Верховний Суд під час розгляду справ показуватиме високі стандарти правосуддя у своїй роботі.

Саме такі рішення дають всім нам надію на підвищення довіри суспільства до судової гілки влади!

Суд має керуватися виключно законом, а не емоціями і політичними маніпуляціями.

